«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У проигравших отличились Расмус Хёйлунн (49), Каземиро (88) и Бруну Фернандеш (90+5).

В другом матче группы А турецкий «Галатасарай» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 2:2. Во втором туре «Бавария» на выезде сыграет с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай». Встречи пройдут 3 октября.

В группе В английский «Арсенал» со счетом 4:0 разгромил нидерландский ПСВ, испанская «Севилья» и французский «Ланс» сыграли вничью (1:1). В матчах группы С испанский «Реал» со счетом 1:0 обыграл германский «Унион», итальянский «Наполи» оказался сильнее португальской «Браги» (2:1). В матчах квартета D австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0 победил «Бенфику», итальянский «Интер» и испанский «Реал Сосьедад» сыграли вничью (1:1). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.