Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.09
Бавария
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Еврокубки
20.09
Севилья
Ланс
11
Футбол. Еврокубки
20.09
Арсенал
ПСВ
40
Футбол. Еврокубки
20.09
Брага
Наполи
12
Футбол. Еврокубки
20.09
Бенфика
Зальцбург
02
Футбол. Еврокубки
20.09
Реал Сосьедад
Интер
11
Футбол. Еврокубки
20.09
Галатасарай
Копенгаген
22
Футбол. Еврокубки
20.09
Реал
Унион Б
10
Футбол. Кубок России
20.09
Рубин
Ростов
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
20.09
Ахмат
Зенит
П 2:4
33
Футбол. Кубок России
20.09
ЦСКА
Сочи
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
20.09
Урал
Локомотив
П 4:2
00
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
20.09
Бавария
Манчестер Юнайтед
43
20.09
Севилья
Ланс
11
20.09
Арсенал
ПСВ
40
20.09
Брага
Наполи
12
20.09
Бенфика
Зальцбург
02
20.09
Реал Сосьедад
Интер
11
20.09
Галатасарай
Копенгаген
22
20.09
Реал
Унион Б
10
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:01 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 сентября. Германская «Бавария» со счетом 4:3 обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Бавария
Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У проигравших отличились Расмус Хёйлунн (49), Каземиро (88) и Бруну Фернандеш (90+5).

В другом матче группы А турецкий «Галатасарай» дома сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 2:2. Во втором туре «Бавария» на выезде сыграет с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай». Встречи пройдут 3 октября.

В группе В английский «Арсенал» со счетом 4:0 разгромил нидерландский ПСВ, испанская «Севилья» и французский «Ланс» сыграли вничью (1:1). В матчах группы С испанский «Реал» со счетом 1:0 обыграл германский «Унион», итальянский «Наполи» оказался сильнее португальской «Браги» (2:1). В матчах квартета D австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0 победил «Бенфику», итальянский «Интер» и испанский «Реал Сосьедад» сыграли вничью (1:1). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигурист Гуменник объяснил решение отказаться от программы на музыку группы Rammstein
Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь