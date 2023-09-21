Битва легенд: «Бавария» подчеркнула величие, «МЮ» — проблемы

Вывеска на все времена

Бывают матчи с ностальгическими вывесками — такие пробуждают теплые воспоминания о какой-то крутой игре или даже финале. При виде подобной афиши возникают ассоциации с великой историей.

Бывают матчи с топ-вывесками — когда встречаются сильные клубы сегодняшнего дня, но у них часто либо нет солидной истории взаимоотношений, либо они сами лишь 10−20 лет назад вошли в элиту.

Матч между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» входит в отдельную категорию. Это классика на все времена. Всемирно известные команды с неохватной аудиторией, которые побеждали в своих национальных турнирах еще в начале прошлого века и впервые брали Кубок европейских чемпионов около 50 лет назад. Сразу после жеребьевки группового этапа ЛЧ стало ясно, что именно битвы «МЮ» и «Баварии» привлекут наибольшее внимание людей.

Кейн против англичан

Перед такими играми интриги можно перечислять вечно. Сейчас, конечно, все в первую очередь вспоминали легендарный финал Лиги чемпионов-1999, когда «МЮ» забил два мяча «Баварии» в добавленное время и взял трофей. Но и актуальных вопросов тут полно. Например, Томас Тухель из-за дисквалификации наблюдал за матчем с трибун. А Эрик тен Хаг сидел на скамейке, зато решал кучу проблем — от демарша Санчо и обвинений в адрес Антони до ужасающей формы команды.

Если же выделять одну объединяющую фигуру, то это Харри Кейн. Нападающий сборной Англии хотя и никогда не выступал за «Манчестер Юнайтед», но на протяжении долгих лет был одной из главных трансферных целей «красных дьяволов». Еще полгода назад болельщики «МЮ» пели тогда еще нападающему «Тоттенхэма» во время матча с ним: «Кейн, увидимся в июне».

Ошибка Онаны

В июне не увиделись, зато пересеклись в сентябре. К этому моменту Кейн уже освоился в «Баварии» и забил четыре мяча в четырех турах бундеслиги, однако Лига чемпионов — это совсем другое.

Мюнхенцы — одни из главных фаворитов главного еврокубка, а Кейн — новое лицо «Баварии». Конечно, от него ожидали чего-то особенного в противостоянии с соперником, которого он знает досконально. Но в первом тайме на авансцену вышли совсем другие футболисты.

Один из них — Андре Онана. Голкипер «Манчестер Юнайтед» уже привычно далеко выдвигался при розыгрышах мяча от ворот и помогал одноклубникам выходить из-под прессинга, но с прямым обязанностями камерунец справлялся не лучшим образом. Всю встречу Онана нервничал, а на 28-й минуте пропустил вратарский гол — у Сане получился не лучший удар, но камерунец пустил «пенку» в ближний угол.

До первого гола «Юнайтед» выглядел неплохо — по своим нынешним меркам. Гости хотя и действовали вторым номером, но первый голевой момент создали именно они: Пеллистри с Эриксеном могли открыть счет уже на 4-й минуте. Но «Бавария» смотрелась солиднее и сразу после первого мяча забила второй — Гнабри замкнул передачу Мусиалы.

Ложная надежда

2:0 к перерыву — это выглядело слишком просто и даже буднично. Да, эта афиша вызывала интерес, но безукоризненно великой она считаться не могла по одной причине — нынешней разнице в классе. Тлела, конечно, надежда на то, что «Манчестер Юнайтед» очнется и на фоне гранда вспомнит о собственной мощи. Но «Бавария» цинично ее убила.

Хотя начало второго тайма дало ложную иллюзию интриги: «Бавария» достаточно академично оборонялась во время примитивной атаки «МЮ» и позволила Хейлунну забить дебютный мяч за новый клуб. Однако надежда не успела ожить: почти сразу Эриксен сыграл рукой в своей штрафной, а Кейн хладнокровно исполнил пенальти в ворота клуба, в который так и не перешел.

Результативный финиш

Если верить цифрам, то «Бавария» не доминировала весь матч: до гола Хейлунна включительно число ударов по воротам было равным (5:5), да и разница во владении территорией не так бросалась в глаза. Однако после пропущенного мяча «Бавария» разозлилась и включилась на полную мощность: после 50-й минуты мюнхенцы владели мячом почти 7 процентов времени и в несколько раз превзошли соперника по ударам.

«Бавария» вполне могла победить разгромно. У Мусиалы и Сане было по два голевых момента, вышедший на замену Шупо-Мотинг заставил Онану совершить красивое спасение, но мюнхенцы неожиданно пропустили в концовке — Каземиро подарил болельщикам «Юнайтед» еще одну надежду… И она тоже оказалась ложной.

Сценарий начала второго тайма повторился: «Бавария» вновь подразнила оппонента и позволила тому подобраться к себе на расстояние одного мяча, прежде чем окончательно его нокаутировать. Всего через три минуты после гола гостей успех хозяевам принесла еще одна блистательная атака: Тель забил четвертый мяч.

Формально это еще не был конец — уже после завершения добавленного времени «Юнайтед» получил право на штрафной, Бруну Фернандеш подал, Каземиро замкнул. Но счет 4:3 совсем не отражает происходившее на поле — «Бавария» полностью заслужила и более крупную победу.