Беллингем снова тащит «Реал», камбэк в Стамбуле за 2 минуты, «Арсенал» мощно вернулся в Лигу чемпионов

Удача по-неаполитански

Группа С

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 20.09.2023, 19:45 Реал 1 Унион Б 0

Несмотря на статус дебютанта главного еврокубка, «Унион» в первом тайме совсем не напоминал робкого новичка. Берлинцы, в составе которых вышел бывший спартаковец Крал, за первый тайм практически ничего «Реалу» не позволил. А Тузар продемонстрировал такой настрой, что получил желтую карточку уже на 40-й секунде!

Оживление наметилось после перерыва, когда по ходу одной атаки Родриго пробил в грудь вратарю и со второй попытки попал в штангу. Еще раз каркас ворот пришел гостям на выручку после атаки Хоселу, чего, впрочем, не случилось бы, если бы до мяча сначала не дотянулся Реннов. Казалось, берлинская стена вот-вот рухнет, только случилось это в тот момент, когда уже сложилось ощущение, что подобного точно не произойдет.

Карло Анчелотти бросил в бой всех, кому хотел дать отдохнуть перед воскресным мадридским дерби, и «на флажке» это сработало. Кроос быстро разыграл угловой, Вальверде пробил, и мяч отскочил к находившемуся перед пустыми воротами Беллингему. Магия «Реала» и Джуда, у которого 6 голов в шести матчах за сливочных при трех победных ударах! А еще это торжество логики, так как «Унион» не нанес ни одного удара в створ ворот Кепы. Да и с точки зрения статистики немцы были обречены, так как мадридцы выиграли все свои матчи у команд, которые проводили первые игры в турнире.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 20.09.2023, 22:00 Брага 1 Наполи 2

«Наполи» долго не мог взломать оборону португальцев. Больше всего это разочаровывало Осимхена, чей удар пришелся в перекладину. Еще и пенальти был отменен, так как арбитр увидел на мониторе не фол против нигерийца, а нарушение с его стороны. Однако настырность лучшего снайпера неаполитанцев все же принесла результат в концовке первого тайма, когда после подачи Кварахцхелии он поборолся с защитником, и отскок оказался в пользу Ди Лоренцо. Если брать в расчет еще и прошлый сезон, то на этом отрезке капитан «Наполи» — самый результативный игрок обороны в ЛЧ (3 мяча).

С точки зрения статистики это был приговор для «Браги». В главном еврокубке она никогда не отыгрывалась, и даже сейчас — когда Брума в концовке сравнял счет — ничего не изменилось. Может быть, дело в неких комплексах, а, возможно, причина в диком невезении. В этот вечер оно проявилось дважды. Сначала после ключевого удара Ниакате по своим воротам, а потом — в момент попадания Пиззи в штангу прямо перед финальным свистком.

Шесть лет ожидания

Группа В

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа B, 20.09.2023, 22:00 Арсенал 4 ПСВ 0

Та часть Лондона, что болеет за «Арсенал», находилась в режиме ожидания 2388 дней. За это время забивший предыдущий гол «канониров» в Лиге чемпионов Уолкотт успел завершить карьеру, но на «Эмирейтс» теперь зажигает новое поколение. Что открывший счет на добивании Сака, что выдавший после его паса удар на исполнение Троссар проводили свои первые матчи в главном еврокубке.

После второго гола у пытавшегося переломить ход игры ПСВ просто не осталось шансов. Третий мяч в исполнении Габриэла Жезуса — меньшее, что могло произойти с голландцами в первом тайме. Если бы не промахи лондонцев и сейвы Бенитеса, счет 5:0 по итогам первых 45 минут вряд ли кого-то удивил бы. В итоге выдавшая классную игру команда Микеля Артеты ограничилась четырьмя результативными ударами, а Эдегор стал третьим игроком красно-белых, открывшим свой лигочемпионский счет.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа B, 20.09.2023, 22:00 Севилья 1 Ланс 1

Чтобы понять, как давно «Ланс» не играл в Лиге чемпионов, достаточно одного факта: нападающий Вахи, включенный в стартовый состав, родился через 50 дней после предыдущего матча кроваво-золотых в ЛЧ. Соответственно, говорить об опыте французской команды не приходилось, но ни это, ни игровые проблемы на старте сезона не помешали ей достойно противостоять «Севилье». На гол Окампоса, который скорее переправлял мяч ближе к воротам, а тот по дуге неожиданно перелетел через вратаря, последовал ответ в виде штрафного Фюльжини. А так как это не Лига Европы, магия андалусийцев больше не сработала.

Шок для «Бенфики»

Группа D

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа D, 20.09.2023, 22:00 Бенфика 0 Зальцбург 2

Соперники и непосредственные конкуренты «Реал Сосьедад» в борьбе за путевку в плей-офф совместными усилиями выдали очень насыщенную игру, а ее начало превратилось для «Бенфики» в кошмар. Первым делом голкипер Трубин вместо мяча попал в шею соперника, и это привело к назначению пенальти. И хотя лучший снайпер «Зальцбурга» Конате с точки запустил мяч на трибуны, дальше все складывались в пользу «быков».

При счете 0:0 в одной атаке в штангу попали Жоау Мариу и Муса. Потом несчастный случай произошел с Антониу Силвой, который инстинктивно коснулся рукой отлетевшего от перекладины мяча. Красная карточка, второй — уже реализованный пенальти — это был двойной удар по «Бенфике». Он не убил надежду, и, например, Ди Мария едва не забил с углового. А вот грубая ошибка, после которой Шимич приплюсовал к голу пас Глуху на пустые ворота, стала для лиссабонцев приговором. Возможно, даже с точки зрения дальнейших перспектив: прежде «орлы» семь раз стартовали с поражения и после этого не выходили из группы.

Безумный камбэк в Стамбуле

Группа А

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 20.09.2023, 19:45 Галатасарай 2 Копенгаген 2

Игра со скромнейшей афишей в туре подарила один из самых невероятных сюжетов. До 86-й минуты «Галатасарай» безнадежно горел, однако за две минуты отыграл два мяча. И ведь не скажешь, что этот камбэк противоречил логике игры. Напротив, турки создали массу моментов еще при счете 0:0. Плюс, с 72-й минуты хозяева играли в большинстве. Им просто требовался герой, которым оказался Тете. Вышедший на замену бразилец сначала отдал изящный голевой пас, пробросив мяч между двумя защитниками, а потом сам классно пробил с лета. Это уже третий случай, когда стамбульский клуб отыгрывает в ЛЧ отставание в два мяча — до этого подобная история случилась 22 года назад в матчеи против «Реала» (3:2).

Статистика дня

3-м после Криштиану Роналду и Касильяса футболистом, одержавшим 100 лигочемпионских побед, стал Томас Мюллер.

7 голов в шести последних матчах с английскими клубами забил нападающий «Баварии» Гнабри.

11 мячей забил в ЛЧ Лаутаро Мартинес. В списке лучших снайперов «Интера» он догнал Креспо и всего на три гола отстает от рекордсмена — бразильца Адриано.

21 гол и 183 дня — рекордно низкий средний возраст стартового состава за всю историю Лиги чемпионов, который выставил «Зальцбург».

335 матчей провел за «Брагу» нападающий Рикарду Орта, выйдя на третье место в истории клуба.