«МЮ» провалил старт сезона. И высказывания тен Хага только накаляют обстановку

«Манчестер Юнайтед» летом усилился. Потратил не так много денег, как «Челси», но всё равно прилично — закупился на € 207 млн. И при этом в команде остались все игроки, в которых нуждался тренер (возможно, исключение — Гринвуд). После такого ожидания от команды стали ещё выше. Однако «МЮ» провалился на старте сезона. Разбираемся, что вообще происходит с командой.

Как у «МЮ» с результатами?

Футбол Англия 2023/2024 Тур 1, 14.08.2023, 22:00 Манчестер Юнайтед 1 Вулверхэмптон 0

Плоховато. И дело не в поражении от «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов. Проигрыш в Мюнхене был как раз ожидаем. Больше удивляет, что «МЮ» сейчас находится на 13-й строчке в таблице АПЛ. После пяти туров у команды две победы и три поражения. Если же вспомнить, как «МЮ» победил с минимальным счётом в 1-м туре, то ситуация выглядит совсем неприличной. В той игре «Вулверхэмптон» 17 раз пробил из чужой штрафной и должен был заработать пенальти, который судья почему-то не назначил. Позже Ховард Уэбб (отвечает за судей в АПЛ) признал ошибку и извинился перед «Вулверхэмптоном».

С другой стороны, у «МЮ» был действительно сложный календарь на старте сезона. Три поражения пришлись на матчи с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Брайтоном». Те, кто следит за АПЛ, знают, что последняя из этих команд тоже находится на уровне топ-клубов.

Что у «МЮ» с составом?

Те самые € 207 млн позволили летом взять пятерых футболистов: Расмуса Хойлунна (€ 75 млн), Мэйсона Маунта (€ 64,2 млн), Андре Онана (€ 52,5 млн), Софьяна Амрабата (аренда за € 10 млн) и Алтая Байындыра (€ 5 млн). Плюс взяли свободного агента Джонни Эванса и арендовали Серхио Регилона. Поскольку это было второе летнее трансферное окно при Эрике тен Хаге, то можно сказать, что команда уже во многом собрана под него.

И вроде бы у «МЮ» теперь отличный состав. Но по факту оказывается, что многих игроков не хватает. Хойлунн весь август лечился. С центральными защитниками вообще получилась жуткая ситуация: в матче с «Арсеналом» повреждения оказались одновременно у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделёфа и даже у Люка Шоу, который в этом году вынужденно играл на этой позиции. Правда, настолько явно проблема проявилась лишь в одном матче.

А вот когда разрешится ситуация с правыми вингерами — ещё неизвестно. В конце лета клуб из-за скандала отдал Мэйсона Гринвуда в аренду в «Хетафе». Уже после закрытия трансферного Антони стал фигурантом расследования о домашнем насилии и оказался вне клуба. Ну, а Джейдон Санчо умудрился публично поспорить с главным тренером и тоже оказался отлучён от команды. Есть в «МЮ» ещё один правый вингер — Амад Диалло, который неплохо проявил себя в прошлом сезоне в Чемпионшипе, но и он выбыл из-за травмы. Если добавить к этому повреждения у Мэйсона Маунта, Тирелла Маласиа, Аарона Ван-Биссаки и Софьяна Амрабата, то получается совсем грустная картина.

Мы уже писали, как перестраивается команда этим летом. Тен Хаг давал понять, что хочет выстроить позиционный футбол. Именно поэтому не стали продлевать контракт с Давидом де Хеа, а взяли Онана, который хорошо играет ногами.

Только вот с владением у «МЮ» пока складывается не очень. После пяти туров оно составляет лишь 49,8% игрового времени. При этом видно, что команда старается выполнять требования тен Хага. Например, при свободных ударах от ворот стало меньше выносов. Если в прошлом сезоне вратарь выбивал мяч вперёд в 38% случаев, то теперь лишь в 16%. Явно прослеживается попытка играть в более комбинационный футбол, но пока не удаётся.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 5, 16.09.2023, 17:00 Манчестер Юнайтед 1 Брайтон 3

Особенно не получилось в матче с «Брайтоном». И это тот случай, когда нельзя всё списать на травмы. У гостей тоже отсутствовало много важных по сравнению с прошлым сезоном футболистов — речь и об ушедших звёздах вроде Алексиса Мак Аллистера с Мойсесом Кайседо, и о травмированных нападающих Хулио Энсисо с Эваном Фергюсоном. Однако «Брайтон» приехал на «Олд Траффорд» и уверенно победил.

Во всем виноват тен Хаг?

Судя по всему, главный тренер получил реальную власть в «МЮ». Это чувствовалось и по истории с уходом Криштиану Роналду, и по трансферам из чемпионата/сборной Нидерландов. При этом результаты с тен Хагом явно улучшились. Команда закончила сезон АПЛ уже не на шестой, а на третьей строчке — вполне адекватное место для «МЮ» в современных условиях. Плюс ещё взяли Кубок лиги и достаточно далеко прошли в Лиге Европы и Кубке Англии.

Вот только «МЮ» — одна из тех команд, у которых после нескольких поражений сразу формируется токсичность в инфополе. Обстановка и так накалена из-за вражды фанатов с владельцами (болельщики считают, что из клуба выкачивают деньги). А тут ещё и тренер сделал несколько неоднозначных заявлений. И если претензии к Санчо можно списать на неуравновешенность футболиста (он и в середине прошлого сезона выбыл из-за ментальных проблем), то другие высказывания тен Хага понять сложнее.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 4, 3.09.2023, 18:30 Арсенал 3 Манчестер Юнайтед 1

После поражения от «Арсенала» тренер рассказывал, будто VAR ошибочно отменил из-за офсайда гол «МЮ», потому что использовал неправильный угол обзора. Сомнительное заявление, учитывая, что этот самый угол обзора всегда разный и с любого ракурса линии рисуют правильно. Если, конечно, не брать знаменитый скандал в матче «Арсенал» — «Брентфорд», но такие ошибки случаются один раз на сезон, и нет оснований считать, что подобное произошло теперь с «МЮ».

После поражения от «Брайтона» тен Хаг сказал уже другую странную вещь: «Все клубы тратят много денег. Думаю, “Брайтон” тратит, как и все. Просто когда футболистом интересуется “МЮ”, то это повышает его стоимость». В этом комментарии смущает лишь упоминание именно «Брайтона» в подобном контексте. У этого клуба трансферный баланс этим летом оказался равен + € 89 млн, в то время как у «МЮ» получился — €151 млн. На этом фоне высказывание тренера выглядело неуместным.

Кроме того, на днях вышла публикация, которая добавила напряжения вокруг фигуры тен Хага. Daily Mail сообщил, что компания Воса Sports Entertainment Group стала участвовать в переговорах «Манчестер Юнайтед» по трансферам. И именно в этой фирме аналитиком работает сын тен Хага. А ещё издание рассказало, что Амрабат близок к сотрудничеству с агентом, который ведёт дела главного тренера «МЮ». История выглядит как конфликт интересов. С другой стороны, нужно учитывать, что информацию об этом распространил Daily Mail, к статьям которого стоит относиться насторожено. И символично, что новость утекла в прессу именно сейчас, когда у команды проблемы с результатами.

На днях за тен Хага вступился бывший игрок «МЮ» (а теперь эксперт на английском ТВ) Гари Невилл. Причём сделал это в весьма агрессивной форме: «Я не знаю ни одного фаната “Манчестер Юнайтед” с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага».

Да и вообще, пять туров в АПЛ — маловатая выборка. Важнее, кто заберётся в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Однако конкретно сейчас «МЮ» оказался в ситуации, когда спад вот-вот начнут называть кризисом.