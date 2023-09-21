Футболист кипрского «Ариса» Кокорин забил гол в матче Лиги Европы со «Спартой»

Российский нападающий открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти.

5 сентября Кокорин вернулся в «Арис» из итальянской «Фиорентины», заключив арендное соглашение. Кокорину 32 года, он перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Прошлый сезон нападающий провел в аренде в «Арисе», за который сыграл 30 матчей, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.

В другом матче группы С шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0 обыграл испанский «Бетис». Во втором туре «Арис» примет «Рейнджерс», «Спарта» на выезде сыграет с «Бетисом». Встречи пройдут 5 октября.

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев провел весь матч против норвежского «Мольде». «Карабах» одержал победу со счетом 1:0. В другой встрече группы Н германский «Байер» со счетом 4:0 разгромил шведский «Хеккен».

В группе D итальянская «Аталанта» со счетом 2:0 обыграла польский «Ракув». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте. В другом матче квартета португальский «Спортинг» переиграл австрийский «Штурм» (2:1).

Хайкин не пропустил

В матче Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью со швейцарским «Лугано» (0:0). Ворота «Будё-Глимта» защищал россиянин Никита Хайкин. В другой встрече группы D бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с турецким «Бешикташем» (1:1).

Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 67-й минуте матча с финским ХИКом. ПАОК одержал гостевую победу со счетом 3:2. В другой встрече группы D германский «Айнтрахт» со счетом 2:1 обыграл шотландский «Абердин».