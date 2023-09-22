«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы

За «Аякс» забитыми мячами отметились Карлос Форбс (9-я минута), Стевен Бергиус (20-я минута) м Кеннет Тейлор (52-я минута). За «Марсель» отметились Джонатан Клаусс (23-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я и 78-я минуты).

В параллельном матче «Брайтон» не смог обыграть АЕК (2:3). За АЕК забитыми мячами отметились Джибриль Сидибе (11-я минута), Мият Гацинович (40-я минута) и Эсекьель Понсе (84-я минута). Жао Педро забил два пенальти за «Брайтон» (30-я и 67-я минуты).