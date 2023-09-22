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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы

«Аякс» и «Марсель» не смогли выявить сильнейшего в первом матче группового этапа Лиги Европы — 3:3.

Аякс
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Источник: Reuters

За «Аякс» забитыми мячами отметились Карлос Форбс (9-я минута), Стевен Бергиус (20-я минута) м Кеннет Тейлор (52-я минута). За «Марсель» отметились Джонатан Клаусс (23-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (38-я и 78-я минуты).

В параллельном матче «Брайтон» не смог обыграть АЕК (2:3). За АЕК забитыми мячами отметились Джибриль Сидибе (11-я минута), Мият Гацинович (40-я минута) и Эсекьель Понсе (84-я минута). Жао Педро забил два пенальти за «Брайтон» (30-я и 67-я минуты).

После первого матча АЕК лидирует в группе В, набрав 3 очка. «Марсель» и «Аякс» занимают вторую и третью строчку соответственно (1 очко). «Брайтон» занимает последнюю строчку (0 очков).

Аякс
3:3
Первый тайм: 2:2
Марсель
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