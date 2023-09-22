Разгромным счетом завершился первый матч «Астаны» в группе Лиги конференций

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Матч, прошедший на стадионе «Максимир», завершился разгромной победой «Динамо» со счетом 5:1.

На 43-й минуте встречи Бруно Петкович реализовал пенальти, который был назначен польским рефери вследствие нарушения правил со стороны форварда «Астаны» Дембо Дарбо.

На 53-й минуте форвард Петкович оформил дубль, реализовав еще один пенальти. На этот раз судья указал на точку после фола со стороны защитника гостей Вараздата Арояна. А спустя еще пять минут хозяева довели счет до разгромного — Марко Булат отличился прямым ударом со штрафного.

Гол престижа казахстанский клуб забил на 78-й минуте встречи, когда после забегания с правого полуфланга отличился защитник Камо Оганесян. Но на 85-й «Динамо» вновь восстановило преимущество в три мяча — отличился вышедший на замену Антонио Марин. А уже в компенсированное время свою фамилию на табло засветил Тибор Халилович, также появившийся на поле по ходу второго тайма.

После этой победы на счету «Динамо» три набранных балла, а у «Астаны» очков пока нет. В параллельном матче группы С чешская «Виктория» с минимальным счетом обыграла косовский «Балкани» (1:0).