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01:05 (мск), источник: Vesti.kz

В «Астане» нашли виновного в разгромном поражении от «Динамо»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги гостевого матча с загребским «Динамо» в рамках первого тура групповой стадии Лиги конференций. Эта встреча стала уже третьей между столичными клубами в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
Динамо ЗЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Матч, прошедший в столице Хорватии, завершился победой хозяев поля со счетом 5:1. Это позволило «Динамо» набрать три очка и вырваться с лидеры группы С.

— Конечно, мы все очень расстроены, надеялись на другой результат. С такими командами нужно реализовывать свои моменты, но мы не забили три-четыре явных момента. В раздевалку получили гол с пенальти, а потом сразу второй пенальти. Игра сломалась. У «Динамо» класс большой. Они сразу наказывают, когда соперник теряет концентрацию на минуту-две. При счете 3:1 пытались забить второй, но нарвались на контратаку.

— Не было ли мысли дать поиграть молодым, когда за полчаса до финального свистка счет уже был 3:0? Все-таки этот матч уже было не спасти, а впереди у команды не менее важная игра в чемпионате…

— Нет, молодых нет. Мы понимали, что если здесь не сыграть организованно, то можно много голов еще пропустить. Выпустили тех игроков, у которых есть опыт в Европе. Выпускать молодых в такой ситуации не совсем правильно.

— Когда проигрывает команда со счетом 0:1, то это ошибка игроков. А когда с крупным счетом, мне кажется, что ошибка тренера. Как думаете, в чем вы ошиблись сегодня? Готовы ли взять вину на себя?

— Конечно, беру. Любое поражение — это поражение тренерское, даже со счетом 0:1. Где ошибка — надо анализировать, где недоработали. Надо смотреть. На эмоциях сложно комментировать.

— Мы знаем, что футбольный мир суеверный. Планируется ли что-то сделать, совершить какой-то обряд для Дарбо, потому что у него ужасная реализация?

— Об этом даже не думаем. Сложно что-то комментировать после такой игры. Постараемся что-то сделать.

— Отражает ли счет на табло реальную разницу между «Динамо» и «Астаной» прямо сейчас?

— То, что «Динамо» — очень сильная команда, об этом говорить не приходится. Я уже говорил, что этот турнир — не их уровень (он выше). Но я думаю, что мы могли и должны были сыграть лучше. В первом тайме неплохо оборонялись, но пропустили с пенальти.

Напомним, что «Динамо» и «Астана» уже встречались в июле в квалификации еврокубков. Тогда хорватский клуб одержал две победы — 4:0 дома и 2:0 в гостях.

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