Победы Миранчука и Лунева, после скандала с фанатами «Марсель» выдал безумный матч с «Аяксом», Салах сравнялся с Анри

Кризисный триллер

Группа В

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 21.09.2023, 22:00 Аякс 3 Марсель 3

Центральный матч тура, который привычнее увидеть на этой же стадии в Лиге чемпионов, начался с провала марсельской обороны. Вернувшийся в «Аякс» после аренды в «Абердине» голкипер Гортер сильно выбил мяч вперед, а Ренан Лоди сыграл столь неудачно, что 19-летний Форбс убежал один на один и не упустил свой шанс. Когда же Бергхайс удвоил счет, возникли резонные вопросы: а в кризисе ли распродавшие за лето большинство звезд и серьезно обновившие состав амстердамцы?

Но дело в том, что в «Марселе» все еще сложнее. Руководство клуба во главе с президентом Пабло Лонгорией и спортивным директором Хавьером Рибалтой после встречи с фанатами временно сложило полномочия, а главный тренер Марселино Тораль ушел в отставку. Как заявил клуб — не по футбольным причинам. Очевидно, что дело в угрозах ультрас в адрес тренерского штаба и управленческой команды. Им обещали войну до тех пор, пока требования болельщиков не будут выполнены и обозначили крайний срок — 8 октября.

Но, естественно, марсельцы не разучились играть, и эффектный проход размочившего счет Клоса это продемонстрировал. А Обамеянг вскоре и вовсе зажег на табло вторую двойку. Матч двух кризисных команд превращался в едва ли не самое яркое противостояние дня. К перерыву гости вполне могли вести в счете, и по сценарию это напоминало безумный матч Лиги конференций, в котором голландский АЗ вел к перерыву 3:0, но ухитрился проиграть «Зриньски» (3:4).

Однако «Аякс» не собирался влипать в историю. В начале второго тайма хозяева поймали соперника на контратаке, и бывший спартаковец Жиго не смог помешать Тэйлору. Но, естественно, так банально все закончиться не могло, и «Марсель» спас Обамеянг. Пожалуй, ничья закономерна. Хотя голландцы расстроены, так как не могут победить дома в еврокубках уже пять матчей.

«Бетис» забыл про еврокубковые победы

Группа С

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа C, 21.09.2023, 22:00 Рейнджерс 1 Бетис 0

Фавориты группы, из которой будет пытаться выйти «Арис» Александра Кокорина, провели игру, по итогам которой у «Бетиса» впервые за четверть века скопилась серия из трех еврокубковых поражений. Ну, а «Рейнджерс» победу заслужил, и к решающему голу шотландцы подбирались постепенно. После атаки Лоуренса мяч задел штангу, Баришич со штрафного попал в перекладину, а когда Браво совершил безумный сейв и остановил пущенный с полутора метров мяч, на добивании все же отличился Сима.

Второй матч Миранчука

Группа D

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа D, 21.09.2023, 22:00 Аталанта 2 Ракув 0

В последнем туре итальянского чемпионата Алексей Миранчук получил свой первый короткий игровой отрезок в этом сезоне. Когда же дошло до еврокубков, наш легионер вступил в игру на 62-й минуте.

До его появления на поле бергамаски тайм не могли взломать оборону неуступчивого «Ракува», но после перерыва навес Дзаппакосты замкнул Де Кетеларе. Этот бельгийской талант в прошлом сезоне провалился в «Милане» и стал предметом насмешек, однако Джан Пьеро Гасперини реанимировал карьеру 22-летнего футболиста. Яркая игра Де Кетеларе — одна из причин, почему Миранчуку сложно рассчитывать на место в стартовом составе. Но в Лиге Европы шансы у Алексея будут. Он и сегодня имел возможность забить после подачи Рчуджери. Однако мяч до россиянина не дошел — в высоком прыжке его отправил в сетку также вышедший на замену Эдерсон.

Юбилей Клоппа

Группа Е

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 21.09.2023, 19:45 ЛАСК 1 Ливерпуль 3

Смешанный состав «Ливерпуля» в Линце довольно быстро пропустил, а шикарный дальний удар Флеккера — как и его акробатическое празднование — стали украшением игрового дня. Красные никак не могли забить, превращая в супермена голкипера ЛАСК Лаваля. Пробить его удалось в начале второго тайма, когда Диас заработал пенальти, и Нуньес его реализовал. И уже на волне успеха фаворит дожал соперника усилиями расстрелявшего ворота Диаса, а Салах, выйдя всего на пятнадцать минут, выдал фирменное соло и заставил аплодировать одержавшего 50-ю еврокубковую победу с мерсисайдцами Юргена Клоппа. Египетский форвард не только забивает или ассистирует партнерам на протяжении двенадцати матчей. Еще он довел число своих голов в еврокубках до 42, догнав лучшего снайпера английских команд Тьерри Анри.

Серия длиной в 9 лет

Группа G

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа G, 21.09.2023, 19:45 Шериф 1 Рома 2

Наконец-то одержав первую в сезоне победу и выместив все накопившиеся эмоции на несчастном «Эмполи» (7:0), Жозе Моуринью пообещал выставить в Тирасполе оптимальный состав. Это решение Особенный объяснил мотивацией «Шерифа», который, по его словам, несколько лет назад вошел в историю Лиги чемпионов.

Тем не менее, забить «волкам» удалось только в добавленное к первому тайму время и при невероятном везении. Паредес выполнил подачу со штрафного, а капитан хозяев Талаль так неудачно срезал мяч, что тот полетел в сторону ворот и влетел в сетку после рикошета от Кики. Однако фортуна вполне заслуженно вернула «Шерифу» должок — после углового Товар отправил отскочивший к нему мяч под перекладину.

И все же класс есть класс. С выходом на поле Дибалы давление «волков» увеличилось, и Лукаку разобрался с обороной, продлив свою удивительную серию. С ноября 2014 года бельгиец провел в Лиге Европы двенадцать матчей и отличился в каждом из них, отправив мяч в сетку 16 раз!

«Сухарь» Лунева

Группа Н

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа H, 21.09.2023, 19:45 Карабах 1 Мольде 0

Российский голкипер Андрей Лунев провел второй матч за «Карабах». Премьера состоялась в конце августа в игре азербайджанского чемпионата против «Гянджи», в которой один из аутсайдеров спасся в концовке (1:1). В трех последующих матчах ворота защищали три разных кипера, и возвращение на пост номер один состоялось на старте десятого в истории «Карабаха» группового еврокубкового раунда. Итог — игра на ноль и победа, которую принес с подбора отправивший мяч в угол Леандро Андраде. Команда Гурбана Гурбанова нанесла 20 ударов при восьми попаданиях в створ, тогда как «Мольде» при шести попытках лишь дважды попал в защищаемые Луневым ворота.

«Хорошая получилась игра. Доминировали на поле. Много моментов создали. Самое главное одержали победу и порадовали болельщиков. Могли забить больше. Если будем также дисциплинированно и профессионально действовать, то у нас хорошие шансы выйти из группы. Все от нас зависит», — цитирует голкипера Azerisport.

Лига конференций: новый загребский кошмар

Группа С

Динамо З — Астана: 5:1

Вот и встретились в Лиге конференций две команды, уже сыгравшие между собой в отборе в Лигу чемпионов. Тогда — на стыке июля и августа — хорваты за два матча забили «Астане» шесть безответных мячей. Правда, с тех пор загребская команда успела потерять трех своих звезд — голкипера Ливаковича («Фенербахче»), центрального защитника Шутало («Аякс») и атакующего хавбека Иванушеца («Фейеноорд»).

Это, конечно, ослабило «Динамо», но куда сложнее выглядела ситуация в «Астане», которая потеряла опытных Габышева и Марочкина. Это сказалось, да и в любом случае хорваты выше классом. И пусть они долго не могли пробить уроженца Загреба Чондрича с игры, капитан хозяев Петкович дважды безупречно исполнил пенальти. Украсил игру блестящий штрафной Булата. Чондрич даже не шелохнулся, а мяч влетел в «девятку». Ну, а гол размочившего счет Оганесяна словно мотивировал хозяев довести дело до разгрома.

Победа Оздоева и ничья Хайкина

Группа D

Лугано — Буде-Глимт: 0:0

В отличие от Лунева, Никите Хайкину не пришлось скучать в швейцарском Лугано. Уже в дебюте голкиперу пришлось выручать, вытянув мяч из-под перекладины. А в итоге и второй российский вратарь сыграл на ноль, но не выиграл, хотя шансы на успех у «Буде-Глимт» были. На пятой добавленной минуте атака норвежцев завершилась попаданием в штангу.

Группа G

ХИК — ПАОК: 2:3

Магомед Оздоев, стабильно выходивший в стартовом составе во всех матчах греческого чемпионата, в еврокубках столь же привычно начинает игры на скамейке запасных. Без него ПАОК пропустил при подаче углового, а сам в аналогичной ситуации отметился попаданием в каркас ворот. Но в итоге стандарты греков принесли результат, и Кулиеракис замкнул подачу Десподова, который в итоге стал автором переломного и очень курьезного гола. Удар у болгарина толком не получился, мяч от штанги отлетел в поле, но, ударившись о вроде бы идеально ровный искусственный газон, завернул в сетку. Случилось это уже в присутствии Оздоева, который вышел на замену на 67-й минуте.

Статистика дня

1-й голландской командой, которая проиграла в еврокубках, упустив перевес в три мяча, стал АЗ.

2 гола осталось нападающему «Бешикташа» Дженку Тосуну, чтобы повторить клубный рекорд еврокубковой результативности. На данный момент у него 12 точных ударов.

5 английских команд — «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон» — представлял в еврокубках установивший национальный рекорд полузащитник Милнер.

7 (2+5) результативных баллов заработал в первых четырех матчах за «Вест Хэм» полузащитник Уорд-Проус.

9 результативных передач в Лиге Европы, начиная с 2020 года, отдал полузащитник «Байера» Вирц. Это лучший показатель в турнире, а кроме того леверкузенский талант 10 раз забил сам.

13 лет — со времен Джорджо Кьеллини — итальянские защитники не делали голевые дубли в еврокубках. В четверг это удалось игроку «Фиорентины» Раньери.

25 голов забил в этом сезоне «Байер». Команда Хаби Алонсо — самая результативная в лигах топ-5.

84,6 процента матчей в групповых раундах еврокубков выиграл «Вест Хэм» (+11=1−1).