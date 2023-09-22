Клопп высказался о 50-й победе в еврокубках во главе «Ливерпуля»

«Позвольте мне сказать так: если после группового этапа у меня останется 50 побед, то я по-прежнему буду самым успешным тренером “Ливерпуля” по этому показателю, но все меня возненавидят! Мы сыграли довольно много матчей в Европе. Хорошо, что мы так много одержали побед, мы часто выходили в финалы, так что, конечно, мы должны набрать это количество. Это здорово, но, возможно, это случилось потому, что в еврокубках сейчас проводится гораздо больше матчей, чем раньше», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.