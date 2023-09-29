Сербский клуб наказали матчем Лиги конференций без зрителей

Кроме того, «Партизан» получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком в два года. Санкции применены к клубу в связи с дискриминационным поведением болельщиков в игре против датского «Норшелланна».
По итогам матча Лиги конференций между «Аустрией» и польской «Легией» австрийский клуб оштрафован на 15 тысяч евро и условным закрытием двух секторов на следующий домашний матч в еврокубках за бросание болельщиками команды предметов на поле. Также клуб оштрафован на 37 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники и на 18 тысяч за блокирование проходов. Футболист «Аустрии» Александар Юкич отстранен на три еврокубковых встречи за нападение на соперника.
Также по итогам матчей Лиги конференций австрийский ЛАСК оштрафован на 20 тысяч евро за бросание болельщиками предметов, также клуб должен возместить словенскому «Зриньски» ущерб, нанесенный стадиону. За аналогичное нарушение в гостевой игре с итальянской «Фиорентиной», а также за использование пиротехники и баннеры спорного и оскорбительного характера австрийский «Рапид» оштрафован на 35 тысяч евро.