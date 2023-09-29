Сербский клуб наказали матчем Лиги конференций без зрителей

Кроме того, «Партизан» получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком в два года. Санкции применены к клубу в связи с дискриминационным поведением болельщиков в игре против датского «Норшелланна».

По итогам матча Лиги конференций между «Аустрией» и польской «Легией» австрийский клуб оштрафован на 15 тысяч евро и условным закрытием двух секторов на следующий домашний матч в еврокубках за бросание болельщиками команды предметов на поле. Также клуб оштрафован на 37 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники и на 18 тысяч за блокирование проходов. Футболист «Аустрии» Александар Юкич отстранен на три еврокубковых встречи за нападение на соперника.