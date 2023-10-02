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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?

А ведь еще не вступил в силу новый формат еврокубков.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

По данным El Pais, УЕФА обсуждает новый формат еврокубков. По замыслу чиновников, в обновленной версии будет три дивизиона, а еврокубки фактически превратятся в еврочемпионаты. Когда ждать нововведения, ждать ли вообще и что они из себя представляют — ниже.

Как сейчас устроены еврокубки?

Вряд ли это нужно объяснять, но все же. На данный момент крупных международных европейских турнира три:

  • Лига чемпионов. 32 участника, 8 групп на групповом этапе, плей-офф из 16 клубов (первые два места в группах). Комплектуется за счет сильнейших клубов Европы и победителя ЛЕ;
  • Лига Европы. 48 участников, 12 групп на групповом этапе, плей-офф из 32 клубов (первые два места в группах + третьи места групп Лиги чемпионов). Комплектуется за счет не прошедших квалификацию Лиги чемпионов, менее сильных участников национальных чемпионатов, победителей национальных кубков и так далее.
  • Лига конференций. 32 участника, 8 групп на групповом этапе, предварительный плей-офф из 16 клубов (второе место на групповом этапе + 8 команд, вылетевших из ЛЕ), основной плей-офф из 16 клубов (победители групп + победители предварительного плей-офф). Комплектуются командами «третьего эшелона» либо победителями очень слабых чемпионатов.

Эта система привычная, но ей остался год жизни. И вовсе не потому, что в УЕФА обсуждают замену еврокубков на еврочемпионаты. С сезона-2024/25 формат еврокубков официально изменится.

Источник: AFP 2023

Как будут устроены еврокубки в следующем сезоне и далее?

В мае 2022 года УЕФА объявил о новой системе европейских международных турниров. Классический групповой этап из 8−12 групп по 4 клуба в каждой исчезнет. Вместо этого с сезона-2024/25 будет внедрена швейцарская система. Все участники условной Лиги чемпионов будут объединены в одну большую группу, фактически в чемпионат из 36 участников, и должны будут сыграть 8 матчей — 4 дома и 4 на выезде.

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С кем будут играть команды? Старой системы, когда клубы знали трех своих соперников, больше не будет. Каждый тур — сюрприз. Сильнейшие будут играть с сильнейшими, слабейшие — со слабейшими. В общем, равных матчей будет больше, но вместе с тем станет больше топ-встреч — сильные клубы чаще станут пересекаться.

После 8 туров топ-8 сразу выходит в плей-офф, 12 худших вылетают, а оставшиеся 16 команд играют мини-турнир, по итогам которого 8 победителей также выходят в плей-офф. Дальше — уже привычная система с двухматчевыми противостояниями вплоть до финала.

Такой формат стартует уже в следующем сезоне, его одобрили все 55 ассоциаций УЕФА, он распространится также на Лигу Европы и Лигу конференций, но вдруг El Pais выдал инсайд, что чиновники обсуждают новую систему. «Старая» новая еще не запущена — а у них уже другая идея. В чем она заключается?

Источник: AFP 2023

Новый формат похоронит национальные чемпионаты?

Важно понимать, что и швейцарская система, и текущие обсуждения новых форматов — это реакция футбольных чиновников на Суперлигу. Два года назад, в апреле 2021-го, несколько европейских топ-клубов (в их числе «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и другие) объявили о создании масштабной закрытой лиги только для грандов — по плану в Суперлиге должны были играть 12 постоянных клубов, еще 4 места были зарезервированы для приглашенных команд.

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Тогда идея провалилась — УЕФА быстро задушил ее, наказал основателей, да и болельщики были не в восторге. Но все (по большей части — европейские чиновники) очень испугались и уловили месседж — топ-клубы хотят больше топ-матчей и денег. Так была придумана в том числе швейцарская система для еврокубков, которая удовлетворяет, по сути, все запросы мятежников.

Однако теперь, по данным El Pais, в УЕФА пошли еще дальше. Они предлагают не просто реформу Лиги чемпионов и других турниров — они собираются внедрить три совершенно новых турнира. Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов (или аспирантов — перевести можно по-разному) — так они будут называться.

Согласно данным испанцев, каждый из трех турниров будет состоять из 18 команд, между Лигой Европы и Лигой претендентов будет четыре повышения и понижения. Между Суперлигой и Лигой Европы — только два, более того, на данный момент известно, что топ-клубы не хотят, чтобы понижение происходило по итогам только одного сезона — они требуют учитывать результаты последних пяти лет. Означает ли это, что в случае введения официальной Суперлиги ее участники получат пятилетний иммунитет — неизвестно.

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Испанские журналисты весьма метко сравнивают возможное положение вещей с ситуацией столетней давности, когда появились первые элитные национальные лиги — это полностью убило региональный футбол, поскольку лучшие стали соревноваться с лучшими. Теперь, как подмечают в El Pais, в роли регионального футбола могут оказаться уже национальные чемпионаты.

Все дело в формате — теперь в той же Суперлиге предполагается сыграть 34 матча за сезон, то есть полноценный европейский чемпионат. Что в таком случае станет с национальными турнирами, догадаться несложно — они отойдут на второй план. Правда, чиновники, по данным издания, планируют разрешить увеличить заявку до 34 футболистов — якобы это поможет клубам легче переживать кратно увеличенное число матчей за сезон.

Впрочем, пока это всего лишь инсайд. Учитывая, что еще даже не дебютировала швейцарская система, ему можно и не доверять — но принять во внимание стоит. El Pais заявляет, что в случае положительного решения Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов введут в 2027 году. То есть не исключено, что традиционной Лиге чемпионов осталось жить всего несколько лет.

Автор: Артем Белинин

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