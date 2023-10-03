Хвича против кумиров, «МЮ» против турецкой дрим-тим, «Лейпциг» и «Бенфика» хотят отомстить. Горячие матчи 2-го тура ЛЧ

«Наполи» — «Реал»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа C, 3.10.2023, 22:00 Наполи - Реал -

Связка Хвича — Осимхен наконец-то вышла из спячки и готова проверить на крепость оборону Мадрида. А с обороной все не шибко: «Реал» при Анчелотти никогда не показывал эталонный катеначчо, а сейчас еще и травмы навалились. Особенно интересно, как все-таки себя проявит Кварацхелия. Грузин с юных лет болеет за мадридцев и мечтает однажды примерить их футболку — в двух грядущих матчах надо успеть поразить Флорентино Переса. Прицел у Хвичи наконец-то стабилизировался: забил впервые за полгода и набил 1+2 в двух последних матчах.

«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 3.10.2023, 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай -

От «Юнайтед» можно сейчас ожидать чего угодно. Впрочем, так же можно охарактеризовать и стамбульских гостей, которые привезут на «Олд Траффорд» звездный состав: Икарди, Мертенс, Ндомбеле, Муслера, Зиеш, Заа и другие. Интриги добавляет факт, что «Галатасарай» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне, а у «МЮ» внезапных поражений хоть отбавляй — недавно слили «Кристал Пэлас» дома.

«Ньюкасл» — «ПСЖ»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 4.10.2023, 22:00 Ньюкасл Юнайтед - ПСЖ -

Камбэк «Ньюкасла» в ЛЧ пока не воодушевил. «Милан» просто растоптал англичан на «Сан-Сиро», но отвратительная реализация спасла гостей. В матче с парижанами хочется увидеть ту самую прессинг-машину, от которой не по себе даже «Манчестер Сити». Сражение действительно станет эпохальным: «ПСЖ» при Энрике демонстрирует тики-таку в худшем проявлении (70% владения каждый матч, но минимум зрелищности), так что проверим, насколько они хорошо держат мяч. Такой серьезной проверки у парижан еще не было.

«Интер» — «Бенфика»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа D, 3.10.2023, 22:00 Интер - Бенфика -

Ремейк четвертьфинала прошлого розыгрыша, в котором миланцы не без труда, но расправились с прессингом Рогера Шмидта. Интересно, что лиссабонцы подходили к тому поединку в ранге фаворита, но Индзаги умно разбил давление «Бенфики» (это то, что его команды отлично умеют) и наказывал на контратаках. На португальцев тогда серьезно повлиял зимний трансфер Энцо Фернандеса, но спустя 10 месяцев Шмидт вроде как справился с потерей. «Бенфика» отстает от лидирующего «Спортинга» на одно очко, а «Интер» выглядит убедительнее всех в серии А.

«Боруссия» Д — «Милан»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 4.10.2023, 22:00 Боруссия Д - Милан -

«Боруссия» из Дортмунда пока не впечатляет. Оборона по-прежнему пожарит, а первый тур ЛЧ начался с безнадежного проигрыша «ПСЖ», который не позволял немцам даже понюхать мяч. Слабую игру в защите можно компенсировать голами, но у «Боруссии» уже нет стабильных топов в атаке. Времена Санчо, Беллингема и Холанна прошли — сейчас вся надежда на Ройса и немного на Аллера. Крепких вундеркиндов не видно: Адейеми тусит с подружкой, а с Мукоко все еще непонятнее. Тогда как у «Милана» все супер: трансферы на вход моментально сработали, а в атаке по-прежнему старожилы Леау и Жиру.

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Лига чемпионов 2023/2024 Группа G, 4.10.2023, 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити -

Весной Гвардиола со всей злости сжал банку «Ред Булла» на 7:0 на «Этихаде». В плей-офф Лиги чемпионов. Да еще и с пента-триком Холанна! Но Розе определенно сделал выводы из той игры, плюс команда внушительно изменилась. Гвардиол ушел к Гвардиоле, Собослаи у Клоппа, Нкунку лечится в «Челси», Лаймер в «Баварии». Зато на смену пришел вундеркинд Хави Симонс с 3+4 в шести матчах чемпионата, открытие прошлого сезона Лои Опенда и резвый форвард Беньямин Шешко. На матчи группы «Сити» не настраивается так же, как на встречи плей-офф, поэтому увидеть огорченного Пепа в этом туре вполне реально.