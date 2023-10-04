«Реал» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Винисиус (27-я минута), Джуд Беллингем (34), на 78-й минуте мяч попал в ворота после рикошета от вратаря «Наполи» Алекса Мерета. У «Наполи» отличились Лео Эстигор (19) и Петр Зелиньский (54, с пенальти).

«Реал» и «Наполи» выступают в группе C вместе с португальской «Брагой» и германским «Унионом». Матч между этими командами прошел ранее во вторник и завершился гостевой победой «Браги» со счетом 3:2. «Реал» возглавляет группу с 6 набранными очками, далее идут «Наполи», «Брага» (по 3 очка) и «Унион» (0).

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Брагой» 24 октября, «Наполи» в этот же день встретится в гостях с «Унионом».

В группе D испанский «Реал Сосьедад» на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0, российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вошел в заявку на матч, однако не вышел на поле. В той же группе итальянский «Интер» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» (1:0). В группе A германская «Бавария» в гостях со счетом 2:1 обыграла датский «Копенгаген», английский «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 2:3 уступил турецкому «Галатасараю».