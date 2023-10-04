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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:22 (мск), источник: ТАСС

«Реал» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 3 октября. Испанский футбольный клуб «Реал» в гостях со счетом 3:2 обыграл итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Наполи
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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Винисиус (27-я минута), Джуд Беллингем (34), на 78-й минуте мяч попал в ворота после рикошета от вратаря «Наполи» Алекса Мерета. У «Наполи» отличились Лео Эстигор (19) и Петр Зелиньский (54, с пенальти).

«Реал» и «Наполи» выступают в группе C вместе с португальской «Брагой» и германским «Унионом». Матч между этими командами прошел ранее во вторник и завершился гостевой победой «Браги» со счетом 3:2. «Реал» возглавляет группу с 6 набранными очками, далее идут «Наполи», «Брага» (по 3 очка) и «Унион» (0).

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Брагой» 24 октября, «Наполи» в этот же день встретится в гостях с «Унионом».

В группе D испанский «Реал Сосьедад» на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0, российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вошел в заявку на матч, однако не вышел на поле. В той же группе итальянский «Интер» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» (1:0). В группе A германская «Бавария» в гостях со счетом 2:1 обыграла датский «Копенгаген», английский «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 2:3 уступил турецкому «Галатасараю».

В группе B английский «Арсенал» в гостевом матче проиграл французскому «Лансу» (1:2), нидерландский ПСВ дома сыграл вничью с испанской «Севильей» (2:2).

Наполи
2:3
Первый тайм: 1:2
Реал
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