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3.10
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
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3.10
Копенгаген
Бавария
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Ланс
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турецкий кошмар «МЮ», мощный рекорд «Баварии», безумные развязки в Берлине и Эйндховене

Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Унион Б
Брага
Зальцбург
Реал Сосьедад
Интер
Бенфика
ПСВ
Севилья
Ланс
Арсенал
Копенгаген
Бавария
Манчестер Юнайтед
ГалатасарайЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Онана хоронит тен Хага?

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа A, 3.10.2023, 22:00

Манчестер Юнайтед2Галатасарай3

«МЮ» начал бодро и мощно, демонстрируя настрой чуть ли не растоптать соперника. И когда Рэшфорд навесил на голову открывшего счет Хейлунна, продолжение казалось неминуемым. А дальше «красные дьяволы» вошли в привычный для себя в этом сезоне образ, когда не знаешь — то ли плакать, то ли смеяться. Причем как у своих, так и у чужих ворот.

Эпизод номер один — Заа, сминающий в штрафной Диогу Далота и сравнивающий счет под оглушительный свист «Олд Траффорд». Эпизод два — атаковавший из убойной позиции Маунт, попавший в итоге не в ворота, а в своего одноклубника Межбри. Часть третья — практически мгновенно сравнявшийся счет после того, как несостоявшийся спартаковец Санчес поскользнулся в центре и подарил Хейлунну выход один на один.

Эрик тен Хаг даже толком порадоваться не успел. И это было еще не все! Онана, которого так хотел подписать главный тренер, снова начудил, так как его передача обернулась не только пенальти, но и удалением Каземиро. И пусть Икарди с «точки» промахнулся, в меньшинстве хозяева не устояли. Амрабат — который совсем не крайний защитник — выполнял заброс через центр, и когда Санчес вынес его головой вперед, задержался сзади. Никакого офсайда у Икарди, который отправил «Юнайтед» в нокаут!

За десять первых матчей сезона англичане пропустили 18 мячей. Это их худший результат с 1966 года. Видимо, такой разобранный соперник нужен был «Галатасараю», чтобы впервые выиграть на Британских островах.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа A, 3.10.2023, 22:00

Копенгаген1Бавария2

В параллельном матче в Копенгагене долго ничего не получалось у «Баварии». Она вроде бы владела инициативой, но к перерыву уступала датчанам даже по коэффициенту ожидаемых голов (xG 0,21 против 0,17). А в итоге «Копенгаген» забил после перерыва при активном участии Классона. Его удар пришелся в защитника, но Лерагер с подбора послал мяч в угол. И только после этого — когда Томас Тухель готовил усиление атаки двойной заменой — Мусиала выдал сольный номер с завершающим ударом в нижний угол.

Ну, а замены в итоге сработали. Как и сплав молодости и опыта. Старина Мюллер зацепился за мяч, убрал финтом двух защитником и мимо третьего выдал пас расстрелявшему ворота юному Телю. Если не смотреть матч, можно сказать, что немцы взяли свое на классе. Но если бы не Ульрайх, в компенсированное время невероятным образом среагировавший на рикошет от ноги Шупо-Мотинга, не было бы никакой победы и никакого рекорда Лиги чемпионов. «Бавария» превзошла достижение «Барселоны», выдав серию из 18 гостевых выигрышей на групповой стадии.

Группа A


ИВНПМО
1. Бавария22006-46
2. Галатасарай21105-44
3. Копенгаген20113-41
4. Манчестер Юнайтед20025-70

Триллер в Эйндховене

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа B, 3.10.2023, 22:00

Ланс2Арсенал1

В Лансе команды словно решили посоревноваться — кто допустит более дикую ошибку. Первыми со знаком «минус» отличились хозяева, и перехвативший мяч Сака мгновенно переадресовал его разобравшегося с защитниками Габриэлу Жезусу. А потом скучно стало Райя. Голкипер «Арсенала» решил исполнить роль полевого игрока, и получилось так себе. Речь о передаче во фланг, которая стала добычей соперника. И пусть Райя успел вернуться в ворота, Томассон после скидки Вахи закрутил мяч под дальнюю штангу так, что шансов на исправление ошибки не было.

Но это была мелочь в сравнении с травмой Сака — один из самых ярких «канониров» в воскресенье вряд ли сыграет против «Манчестер Сити». Чтобы понимать, насколько важен полузащитник для системы Микеля Артеты, достаточно посмотреть на цифры: он первый в лигах топ-5 футболист, у которого больше пяти голов и результативных передач. А без Сака не получилось ничего, хотя отличные шансы были у Троссара и Томиясу, чей удар вратарь остановил ногой. Развязкой же стало попадание Вахи в дальний угол. «Ланс» невероятен — он шестой раз подряд не проиграл в ЛЧ, пропустив первым (+3=3).

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа B, 3.10.2023, 22:00

ПСВ2Севилья2

А в Эйндховене все складывалось парадоксально. ПСВ давил, создавал моменты и только до перерыва нанес 12 ударов. Однако начался второй тайм, и «Севилья» открыла счет, когда Рамальо попал в Педросу, и защитник гостей отправил мяч в сетку. Только праздник андалусийцев отменил ВАР, обратив внимание на попадание мяча в руку автора гола. Протесты, естественно, ни к чему не привели. Кроме красной карточки одному из помощников Мендилибара.

С этого момента игра перешла в режим триллера. Окампос, убежав один на один, попал в перекладину. Серхио Рамос на какое-то время стал героем, сбросив мяч под удар едва не порвавшему сетку Гуделю, а потом сфолил в своей штрафной и позволил сопернику отыграться. Только настоящую драму пережил другой ветеран — Люк де Йонг. Забив своему бывшему клубу и став лучшим еврокубковым снайпером голландских клубов (30 мячей), форвард не мог понять — как его партнеры позволили «Севилье» разыграть мяч в с центра и в несколько передач доставить его на голову Эн-Несири?!

Однако невероятное спасение ПСВ все же состоялось благодаря отличившемуся на пятой добавленной минуте Тезе. Итог на радость зацепившемуся за второе место «Арсеналу».

Группа B


ИВНПМО
1. Ланс21103-24
2. Арсенал21015-23
3. Севилья20203-32
4. ПСВ20112-61

Тюрам решает

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа D, 3.10.2023, 22:00

Интер1Бенфика0

Игру в Милане, естественно, преподносили, как ремейк весеннего четвертьфинала. Но тогда в Италии случилась сверхрезультативная ничья (3:3), а в этот вторник — несмотря на огромное желание обеих команд — с голами наблюдались проблемы. По большому счету, в первом тайме «Интер» и «Бенфика» даже на один гол не наиграли.

Зато после перерыва стало веселее. Только Лаутаро Мартинес словно выбрал лимит забитых мячей, сделав покер после выхода на замену в последнем туре серии А. Или ему сбил прицел Давид Нерес, после падения на газон попавший аргентинцу бутсой в лицо. В итоге Мартинес упустил три верных шанса, самыми яркими из которых стали попадание в штангу и вынос мяча из пустых ворот партнером по сборной Отаменди. А выручил «нерадзурри» в очередной раз ярко проявивший себя Тюрам, который расстрелял ворота с передачи Дюмфриса.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа D, 3.10.2023, 19:45

Зальцбург0Реал Сосьедад2

Пропустив три матча из-за коронавируса, Арсен Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедада», но так и не вышел на поле, где его команда обеспечила результат по ходу образцового первого тайма. Обоими голами басков можно восхищаться. Первое взятие ворот — плод индивидуального мастерства приближающегося к своим лучшим образцам Ойярсабаля. Капитан финтом убрал защитника и издевательски пустил мяч в угол, словно загипнотизировав первого номера сборной Австрии Шлагера. Хорош был и гол отличившегося в обоих лигочемпионских матчах Мендеса, но ничего не случилось бы, если бы Кубо по ходу стремительной контратаки изящным движением не пробросил мяч одноклубнику между двумя защитниками «Зальцбурга». Хозяева же приуныли, когда в начале второго тайма арбитр отменил пенальти, у монитора убедившись, что Шимич сам наступил на ногу Ремиро.

Группа D


ИВНПМО
1. Реал Сосьедад21103-14
2. Интер21102-14
3. Зальцбург21012-23
4. Бенфика20020-30

Безумие в Берлине

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа C, 3.10.2023, 19:45

Унион Б2Брага3

Самый драматичный матч дня был сыгран одним из первых, и та часть Берлина, что болеет за «Унион», пережила настоящий шок. А ведь начиналось все прекрасно, несмотря на отмененный из-за офсайда быстрый гол Гозенса. Ничего страшного — один из героев прошлого немецкого сезона Беккер оформил дубль, в первой результативной атаке умчавшись к воротам после паса бывшего спартаковца Крала.

А потом все перевернулось с ног на голову, причем судьба вернула должок Ниакате. В первом туре этот защитник забил в свои ворота, что привело к поражению от «Наполи», а тут отличился на добивании. Равновесие эффектным ударом в «девятку» восстановил Брума, и уже в компенсированное время у «Браги» обнаружился неожиданный герой — отыгравший с начала сезона всего полчаса Каштру. Сенсация? Совсем нет, если посмотреть на пять поражений угодившего с началом осени в кризис «Униона» и статистику португальской команды, которая выиграла четыре из пяти последних встреч с представителями Германии.

Группа С


ИВНПМО
1. Реал22004-26
2. Наполи21014-43
3. Брага21014-43
4. Унион20022-40

Статистика дня

1-й раз в истории турнира после решения ВАР назначен пенальти в ворота «Реала».

3-м после Кристиана Карамбе (1998) и Криштиану Роналду (2009) футболистом, забившим в двух первых матчах за «Реал» в ЛЧ, стал Беллингем.

5 гостевых голов полузащитника «Галатасарая» Актюркоглу — еврокубковый рекорд для турецких футболистов.

16 мячей забил в главном еврокубке нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Теперь он делит звание самого результативного бразильца мадридского клуба с Роберто Карлосом.

50 голов забил за «Наполи» полузащитник Зелиньски.

100 матчей провел в Лиге чемпионов за «Реал» полузащитник Кроос.

101 лигочемпионскую победу одержал баварец Мюллер. Больше только у Криштиану (116).

49 минут в среднем требуется в этом сезоне на гол форварду «Баварии» Телю.

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