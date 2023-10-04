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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
20:32 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Галатасарай» обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде

ТАСС, 4 октября. Руководство турецкого футбольного клуба «Галатасарай» обвинило правительство Великобритании в проявленном неуважении по отношению к команде. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «Галатасарая».

Манчестер Юнайтед
ГалатасарайЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Во вторник «Галатасарай» на выезде со счетом 3:2 победил английский «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и сотрудников нашей команды в процессе получения виз, продолжилось и во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, противоречащее общечеловеческим ценностям в области прав человека, — говорится в заявлении. — Взлет нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был излишне затянут бессмысленно подробными проверками багажа и превращен в пытку. Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране. Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба “Галатасарай”, мы сообщаем всей общественности, что будем бороться до конца с теми, кто ведет себя недостойно. Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей “Манчестер Юнайтед”, которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча».

По итогам двух туров «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице группы A, набрав четыре очка. «Манчестер Юнайтед» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка.

Манчестер Юнайтед
2:3
Первый тайм: 1:1
Галатасарай
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