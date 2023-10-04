Защитник «Шахтёра» Ракицкий стал самый возрастным украинцем, забившим в ЛЧ

Сегодня, 4 октября, Ракицкий забил мяч в ворота бельгийского «Антверпена» в матче 2-го тура группового этапа турнира. Ярослав забил гол в возрасте 34 лет и 62 дней, обойдя украинского нападающего Андрея Шевченко, который смог отличиться в возрасте 33 лет и 36 дней.

Последний гол Ракицкого в Лиге чемпионов был забит в ноябре 2021 года за санкт-петербургский «Зенит» в игре с «Мальмё». За «Шахтёр» в главном европейском клубном турнире защитник в последний раз забивал в 2011 году в ворота «Барселоны».