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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Шахтёра» Ракицкий стал самый возрастным украинцем, забившим в ЛЧ

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий стал самым возрастным украинским футболистом, который забивал в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.

Шахтер
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Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 4 октября, Ракицкий забил мяч в ворота бельгийского «Антверпена» в матче 2-го тура группового этапа турнира. Ярослав забил гол в возрасте 34 лет и 62 дней, обойдя украинского нападающего Андрея Шевченко, который смог отличиться в возрасте 33 лет и 36 дней.

Последний гол Ракицкого в Лиге чемпионов был забит в ноябре 2021 года за санкт-петербургский «Зенит» в игре с «Мальмё». За «Шахтёр» в главном европейском клубном турнире защитник в последний раз забивал в 2011 году в ворота «Барселоны».

После двух сыгранных матчей в активе «Шахтёра» стало три очка. Команда располагается на третьем месте в группе. «Антверпен» — на последнем месте без набранных очков. Во втором матче группы Н сыграют «Порту» и «Барселона».

Антверпен
2:3
Первый тайм: 2:0
Шахтер
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