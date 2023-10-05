Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.10
Селтик
Лацио
12
Футбол. Еврокубки
4.10
Боруссия Д
Милан
00
Футбол. Еврокубки
4.10
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ
41
Футбол. Еврокубки
4.10
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
13
Футбол. Еврокубки
4.10
Црвена Звезда
Янг Бойз
22
Футбол. Еврокубки
4.10
Порту
Барселона
01
Футбол. Еврокубки
4.10
Атлетико
Фейеноорд
32
Футбол. Еврокубки
4.10
Антверпен
Шахтер
23
Футбол. Кубок России
4.10
Краснодар
Пари Нижний Новгород
30
Футбол. Кубок России
4.10
Динамо
Спартак
30
Футбол. Кубок России
4.10
Сочи
Оренбург
12
Футбол. Кубок России
4.10
Факел
ЦСКА
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
4.10
Крылья Советов
Ахмат
03
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.10
Селтик
Лацио
12
4.10
Боруссия Д
Милан
00
4.10
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ
41
4.10
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
13
4.10
Црвена Звезда
Янг Бойз
22
4.10
Порту
Барселона
01
4.10
Атлетико
Фейеноорд
32
4.10
Антверпен
Шахтер
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:19 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Ньюкасла» разгромили ПСЖ в первом домашнем матче в Лиге чемпионов за 20 лет

ТАСС, 5 октября. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» со счетом 4:1 победил французский «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ
Ньюкасл ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Бёрн (39), Шон Лонгстафф (50) и Фабиан Шер (90+1). У проигравших гол забил Лукас Эрнандес (56). «Ньюкасл» одержал пятую победу в последних шести матчах во всех турнирах, начиная с 16 сентября команда не смогла победить только в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана» (0:0).

«Ньюкасл» выступает на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда команда заняла второе место по итогам первого раунда групповой стадии турнира и третье — во втором раунде, не пробившись в плей-офф. Последний домашний матч английский клуб в Лиге чемпионов провел 19 марта 2003 года против испанской «Барселоны» (0:2). Последнюю победу «Ньюкасл» также одержал дома, одолев 26 февраля того же года германский «Байер» (3:1).

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет на своем поле против германской «Боруссии» из Дортмунда, ПСЖ примет «Милан». Обе встречи пройдут 25 октября.

Другие результаты игрового дня

В других матчах игрового дня «Барселона» в гостях победила португальский «Порту» (1:0). Нападающий каталонцев Ламин Ямаль в возрасте 16 лет и 83 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Испанец превзошел достижение нигерийского защитника Селестина Бабаяро, который 23 ноября 1994 года попал в основной состав бельгийского «Андерлехта» в возрасте 16 лет и 86 дней.

Английский «Манчестер Сити» в гостях переиграл германский «Лейпциг» (3:1), итальянский «Лацио» одержал выездную победу над шотландским «Селтиком» (2:1), испанский «Атлетико» дома одолел нидерландский «Фейенорд» (3:2), украинский «Шахтер» на чужом поле оказался сильнее бельгийского «Антверпена» (3:2).

Также было зафиксировано два ничейных результата. «Боруссия» и «Милан» не забили друг другу голов, встреча прошла в Германии. Сербская «Црвена Звезда» дома разошлась миром со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2:2).

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Ньюкасл Юнайтед
4:1
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь