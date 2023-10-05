Футболисты «Ньюкасла» разгромили ПСЖ в первом домашнем матче в Лиге чемпионов за 20 лет

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Бёрн (39), Шон Лонгстафф (50) и Фабиан Шер (90+1). У проигравших гол забил Лукас Эрнандес (56). «Ньюкасл» одержал пятую победу в последних шести матчах во всех турнирах, начиная с 16 сентября команда не смогла победить только в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана» (0:0).

«Ньюкасл» выступает на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда команда заняла второе место по итогам первого раунда групповой стадии турнира и третье — во втором раунде, не пробившись в плей-офф. Последний домашний матч английский клуб в Лиге чемпионов провел 19 марта 2003 года против испанской «Барселоны» (0:2). Последнюю победу «Ньюкасл» также одержал дома, одолев 26 февраля того же года германский «Байер» (3:1).

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет на своем поле против германской «Боруссии» из Дортмунда, ПСЖ примет «Милан». Обе встречи пройдут 25 октября.

Другие результаты игрового дня

В других матчах игрового дня «Барселона» в гостях победила португальский «Порту» (1:0). Нападающий каталонцев Ламин Ямаль в возрасте 16 лет и 83 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Испанец превзошел достижение нигерийского защитника Селестина Бабаяро, который 23 ноября 1994 года попал в основной состав бельгийского «Андерлехта» в возрасте 16 лет и 86 дней.

Английский «Манчестер Сити» в гостях переиграл германский «Лейпциг» (3:1), итальянский «Лацио» одержал выездную победу над шотландским «Селтиком» (2:1), испанский «Атлетико» дома одолел нидерландский «Фейенорд» (3:2), украинский «Шахтер» на чужом поле оказался сильнее бельгийского «Антверпена» (3:2).

Также было зафиксировано два ничейных результата. «Боруссия» и «Милан» не забили друг другу голов, встреча прошла в Германии. Сербская «Црвена Звезда» дома разошлась миром со швейцарским клубом «Янг Бойз» (2:2).