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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Триллер «Шахтера» на последних секундах и ужасные цифры «Милана». 8 главных событий дня ЛЧ

Несколько крутых камбэков, гол через себя, разгром «ПСЖ» и грустная новость для «Барсы». Вот это матчи.

Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ
Барселона
Порту
Антверпен
Шахтер
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Источник: Reuters

Вчера состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Главные события среды — в нашем дайджесте.

«Ньюкасл» утопил «ПСЖ»

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа F, 4.10.2023, 22:00

Ньюкасл Юнайтед4ПСЖ1

Английский клуб мощно отпраздновал возвращение ЛЧ на «Сент-Джеймс Парк». Фанаты подготовили несколько крутых баннеров, а футболисты отплатили им голами. Сначала Мигель Альмирон добил в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 17-й минуте. Только вдумайтесь, до того в Лиге чемпионов за команду последним отличался Алан Ширер!

А за шесть минут до перерыва Дэн Бёрн удвоил преимущество хозяев. Под проливным дождём гигантский защитник отличился после навеса Бруно Гимарайнса.

Третий гвоздь в крышку парижского гроба забил Шон Лонгстафф. Хавбек получил пас от Кирана Триппьера и в касание прошил Доннарумму с весьма острого угла. А это точно «ПСЖ»?

Источник: Reuters

Парижане один гол отыграли, но на большее их не хватило. А «Ньюкасл» в концовке воткнул четвёртый усилиями Фабиана Шера — попал в девятку. Ух!

«Антверпен» отдал победу «Шахтеру», а ведь чуть не вырвал ничью

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа H, 4.10.2023, 19:45

Антверпен2Шахтер3

В Бельгии случился настоящий триллер. Дебютант Лиги чемпионов удивительно для многих вёл у «Шахтёра» 2:0 к 33-й минуте — Артур Вермерен даже оформил ассистентский дубль. Но «Антверпену» не хватило опыта: после перерыва хозяева отдали инициативу украинскому клубу и трижды пропустили — на 48-й, 71-й и 76-й минутах.

Ну и какой же это триллер? Настоящая драма! Но на самом деле нет. На 90+8-й минуте бельгийцы получили право на пенальти. К мячу подошёл легендарный Тоби Алдервейрелд. И не забил! А ведь «Антверпен» мог заработать первое очко в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

Ямал — самый молодой игрок стартового состава в истории ЛЧ

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Хави объяснил, почему Ямал не вернулся на поле после ухода в туалет во время матча ЛЧ

Испанец бьёт один рекорд за другим, и все они связаны с возрастом. В 16 лет и 83 дня Ламин вышел в основе за «Барселону» на игру с «Порту» и стал самым юным игроком стартового состава в истории Лиги чемпионов. Ямал побил рекорд не абы кого, а Селестина Бабаяро (16 лет и 86 дней — за «Андерлехт»).

Левандовски получил травму

Поляк провёл на поле только 34 минуты и не отметился результативными действиями. Роберт вынужденно уступил место Феррану Торресу, который открыл счёт в матче на 45+1-й минуте. Вероятно, Левандовски получил повреждение после подката Давида Карму.

Источник: Reuters

Гризманн положил через себя в ворота «Фейеноорда»

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа E, 4.10.2023, 19:45

Атлетико3Фейеноорд2

Вы не поверите, но матч с участием «Атлетико» закончился со счётом 3:2 — ещё и второй раз подряд (до того — с «Кадисом» в Ла Лиге).

Победу команде Диего Симеоне принёс дубль Альваро Мораты, но гол Антуана Гризманна стал настоящим украшением вечера. Француз забил через себя! Причём за мгновение до удара что-то похожее хотел исполнить Аксель Витсель, но передумал.

Еще две взрывные концовки: «Црвена Звезда» выгрызла ничью, а «Лацио» — победу

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа G, 4.10.2023, 22:00

Црвена Звезда2Янг Бойз2

Последние минуты сразу в двух матчах принесли радость и разочарование — но кому как. «Црвена Звезда» ушла от поражения в матче с «Янг Бойз» благодаря Осману Букари. Таким образом, команды набрали первые очки в группе и выстроились за «Манчестер Сити» (6) и «Лейпцигом» (3).

Больше повезло «Лацио». В прошлом туре римлян от поражения во встрече с «Атлетико» (1:1) спас вратарь с русскими корнями — Иван Проведель, он забил на последней добавленной минуте. Теперь команде Маурицио Сарри удалось силами Педро с мясом выдрать из лап «Селтика» победу (2:1). А ведь шотландцы минутами ранее забили сами и могли побеждать, но судьи зафиксировали офсайд.

Источник: Чемпионат.com

«Милан» и «Боруссия» — сплошная грусть: 0 голов после двух туров

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Группа F, 4.10.2023, 22:00

Боруссия Д0Милан0

Эти клубы блёкло стартовали в Лиге чемпионов. Без забитых голов после двух туров — явно не то, чего ждали болельщики.

А ведь вместе с «Миланом» и дортмундской «Боруссией» в одной компании ещё и «ПСЖ» с «Ньюкаслом».

«Группа смерти», в которой команды Стефано Пиоли и Эдина Терзича пока не подают признаков жизни.

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