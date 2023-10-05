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ПСЖ
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4.10
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
13
4.10
Црвена Звезда
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22
4.10
Порту
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01
4.10
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
05:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави объяснил, почему Ямал не вернулся на поле после ухода в туалет во время матча ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем Ламине Ямале, который ушёл в туалет во время матча Лиги чемпионов и не вернулся на поле.

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Источник: AFP 2023

Напомним, футболист покинул поле на 71-й минуте и был заменён на 80-й минуте на Маркоса Алонсо.

«Он чувствовал себя плохо, у него были боли в животе. Мы мучились вдесятером, потому что он не смог вернуться, а потом произошло удаление Гави. В этом матче было всё — травмы, недомогание Ламина. Следующий матч у нас в воскресенье, надеемся восстановиться», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что Ямал стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Он вышел в основе в 16 лет и 83 дня, превзойдя рекорд нигерийского экс-игрока Селестина Бабаяро, установленный в 1994 году (16 лет и 86 дней).

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