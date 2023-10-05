Хави объяснил, почему Ямал не вернулся на поле после ухода в туалет во время матча ЛЧ

«Он чувствовал себя плохо, у него были боли в животе. Мы мучились вдесятером, потому что он не смог вернуться, а потом произошло удаление Гави. В этом матче было всё — травмы, недомогание Ламина. Следующий матч у нас в воскресенье, надеемся восстановиться», — приводит слова Хави Marca.