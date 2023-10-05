Три гола за семь минут решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций

Основные события встречи, прошедшей в Астане, развернулись во втором тайме, когда были забиты все голы. Первыми успеха добились хозяева поля, вот только радовались они недолго. Гости очень быстро не только отыгрались, но и повели в счете 2:1. Этот результат так и не изменился до финального свистка.