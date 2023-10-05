Три гола за семь минут решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций
«Астана» потерпела второе поражение подряд на групповом этапе Лиги конференций. На этот раз от чешской «Виктории Пльзень», сообщают Vesti.kz.
«Астана» потерпела второе поражение подряд на групповом этапе Лиги конференций. На этот раз от чешской «Виктории Пльзень», сообщают Vesti.kz.
Основные события встречи, прошедшей в Астане, развернулись во втором тайме, когда были забиты все голы. Первыми успеха добились хозяева поля, вот только радовались они недолго. Гости очень быстро не только отыгрались, но и повели в счете 2:1. Этот результат так и не изменился до финального свистка.
У «Астаны» отличился Марин Томасов (51-я минута). На это чешская команда ответила точными ударами Томаша Хоры (54-я) и Яна Копица (57-я).
Благодаря этой победе «Виктория Пльзень» набрала шесть очков и вышла на первое место в квартете С. «Астана» без набранных очков осела на последней, четвертой строчке. При этом другой матч группы «Балкани» — «Динамо» (Загреб) еще не состоялся.
26 октября сыграют «Балкани» — «Астана», «Динамо» (Загреб) — «Виктория Пльзень».