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19:50 (мск), источник: Vesti.kz

Три гола за семь минут решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций

«Астана» потерпела второе поражение подряд на групповом этапе Лиги конференций. На этот раз от чешской «Виктории Пльзень», сообщают Vesti.kz.

Астана
Виктория ПлЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Основные события встречи, прошедшей в Астане, развернулись во втором тайме, когда были забиты все голы. Первыми успеха добились хозяева поля, вот только радовались они недолго. Гости очень быстро не только отыгрались, но и повели в счете 2:1. Этот результат так и не изменился до финального свистка.

У «Астаны» отличился Марин Томасов (51-я минута). На это чешская команда ответила точными ударами Томаша Хоры (54-я) и Яна Копица (57-я).

Благодаря этой победе «Виктория Пльзень» набрала шесть очков и вышла на первое место в квартете С. «Астана» без набранных очков осела на последней, четвертой строчке. При этом другой матч группы «Балкани» — «Динамо» (Загреб) еще не состоялся.

26 октября сыграют «Балкани» — «Астана», «Динамо» (Загреб) — «Виктория Пльзень».

Астана
1:2
Первый тайм: 0:0
Виктория Пл
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