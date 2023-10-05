«Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы

Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси, Кипр. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1.

На девятой минуте после розыгрыша углового Бенгтссон исполнил подачу на линию вратарской, откуда Мукету-Муссунда головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

На 59-й минуте Бенгтссон совершил впечатляющий рывок по левому флангу и прострелил во вратарскую, а Бабика, сыгравший на опережение, в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 70-й минуте Джон Ландстрем сделал навес в штрафную площадь, где Абдалла Сима ударом головой смог отличиться. Он нанёс точный удар в правый угол ворот.

Напомним, за кипрскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте.