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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы

В четверг, 5 октября, проходил матч 2-го тура группы C Лиги Европы между кипрским «Арисом» и шотландским «Рейнджерс».

Арис Л
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси, Кипр. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1.

На девятой минуте после розыгрыша углового Бенгтссон исполнил подачу на линию вратарской, откуда Мукету-Муссунда головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

На 59-й минуте Бенгтссон совершил впечатляющий рывок по левому флангу и прострелил во вратарскую, а Бабика, сыгравший на опережение, в касание переправил мяч в сетку ворот.

На 70-й минуте Джон Ландстрем сделал навес в штрафную площадь, где Абдалла Сима ударом головой смог отличиться. Он нанёс точный удар в правый угол ворот.

Напомним, за кипрскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте.

После двух сыгранных матчей «Арис» занимает вторую строчку с тремя очками, шотландцы расположились на последней строчке группы С с таким же количеством очков.

Арис Л
2:1
Первый тайм: 1:0
Рейнджерс
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