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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунёв отыграл «на ноль» и помог «Карабаху» обыграть «Хеккен» в матче ЛЕ

В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и «Карабахом».

Хеккен
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Источник: ФК "Карабах"

Команды играли на стадионе «Уллеви» в Гётеборге, Швеция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте встречи. Его автором стал бразильский полузащитник Жунинью. Голевую передачу на свой счёт записал алжирский полузащитник Яссин Бензия.

Российский голкипер азербайджанской команды провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После этой победы в активе «Карабаха» стало шесть очков. Команда занимает второе место в группе Н, уступая лидирующему «Байеру» по дополнительным показателям. «Хеккен» с нулём очков занимает последнее место.

Хеккен
0:1
Первый тайм: 0:0
Карабах
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