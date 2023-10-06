Лунёв отыграл «на ноль» и помог «Карабаху» обыграть «Хеккен» в матче ЛЕ

Команды играли на стадионе «Уллеви» в Гётеборге, Швеция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте встречи. Его автором стал бразильский полузащитник Жунинью. Голевую передачу на свой счёт записал алжирский полузащитник Яссин Бензия.

Российский голкипер азербайджанской команды провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.