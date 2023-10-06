Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.10
Ливерпуль
Юнион
20
Футбол. Еврокубки
5.10
Тулуза
ЛАСК
10
Футбол. Еврокубки
5.10
Вильярреал
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
5.10
Маккаби Хайфа
Панатинаикос
00
Футбол. Еврокубки
5.10
Рома
Серветт Ж
40
Футбол. Еврокубки
5.10
Славия Пр
Шериф
60
Футбол. Еврокубки
5.10
Хеккен
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
5.10
Мольде
Байер
12
Футбол. Еврокубки
5.10
АЗ
Легия
10
Футбол. Еврокубки
5.10
Астон Вилла
Зриньски
10
Футбол. Еврокубки
5.10
Фиорентина
Ференцварош
22
Футбол. Еврокубки
5.10
Чукарички
Генк
02
Футбол. Еврокубки
5.10
ПАОК
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Еврокубки
5.10
Абердин
ХИК
11
Футбол. Еврокубки
5.10
Норшелланн
Лудогорец
71
Футбол. Еврокубки
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Футбол. Еврокубки
5.10
Фрайбург
Вест Хэм
12
Футбол. Еврокубки
5.10
Бачка-Топола
Олимпиакос П
22
Футбол. Еврокубки
5.10
Марсель
Брайтон
22
Футбол. Еврокубки
5.10
АЕК
Аякс
11
Футбол. Еврокубки
5.10
Бетис
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
5.10
Арис Л
Рейнджерс
21
Футбол. Еврокубки
5.10
Спортинг
Аталанта
12
Футбол. Еврокубки
5.10
Ракув
Штурм
01
Футбол. Еврокубки
5.10
Олимпия Л
Слован Бр
01
Футбол. Еврокубки
5.10
Клаксвик
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
5.10
Брейдаблик
Заря Лг
01
Футбол. Еврокубки
5.10
Гент
Маккаби
20
Футбол. Еврокубки
5.10
Балкани
Динамо З
20
Футбол. Еврокубки
5.10
Буде-Глимт
Брюгге
01
Футбол. Еврокубки
5.10
Бешикташ
Лугано
23
Футбол. Еврокубки
5.10
Астана
Виктория Пл
12
Все события
Фоторепортажи
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
01:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огненная ничья Гаттузо и Де Дзерби, победы Лунева, Оздоева и Кокорина, вирус против «Астаны»

Рассказываем о главных матчах 2-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

Марсель
Брайтон
Арис Л
Рейнджерс
Бетис
Спарта П
Спортинг
Аталанта
Хеккен
Карабах
Ливерпуль
Юнион
Рома
Серветт Ж
Славия Пр
Шериф
Астана
Виктория Пл
Буде-Глимт
Брюгге
ПАОК
Айнтрахт Ф
Наверх
Источник: Reuters

«Марсель» не побеждает осенью

Группа B

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа B, 5.10.2023, 19:45

Марсель2Брайтон2

Еще недавно все восхищались «Брайтоном», а Роберто Де Дзерби молва была готова отправить в любой кризисный топ-клуб. Например, в разгромленный его командой «МЮ». Однако осенью у «чаек» начались проблемы. В четырех предыдущих матчах — три поражения. Полная наивность в день еврокубкового дебюта против АЕК (2:3), а в последнем туре АПЛ — унизительные 1:6 от «Астон Виллы». И в Марселе та игра словно продолжилась.

Домашняя премьера Дженнаро Гаттузо складывалась, как нельзя лучше. Сделав акцент на правый фланг, марсельцы забили два гола-близнеца за две минуты, причем в первой из этих атак на острие оказался центральный защитник Мбемба. А второму взятию ворот предшествовала грубая ошибка капитана гостей Данка. Что интересно, авторы голов отмечали свой успех у скамейки, попадая в объятия Гаттузо. Ну, а на лице Де Дзерби читалось непонимание того, как за 89 секунд «Брайтон» превратился в самую пропускающую английскую команду этого сезона (20 мячей).

Да и забить не удавалось, хотя Уэлбек загубил вернейший момент. Но наличие шансов — уже показатель правильной игры, и во втором тайме английская команда перевернула ход матча. Забил Гросс, едва не отличился Митома, чей удар вытянул Пау Лопес. А, в конце концов, равновесие восстановилось после пенальти. Для «чаек» эта волевая ничья может стать переломной, тогда как «Марсель» с конца августа с учетом всех турниров не выиграл ни разу в шести матчах (=4−2).

Группа BИВНПМО
1. АЕК21104-34
2. Марсель20205-52
3. Аякс20204-42
4. Брайтон20114-51

Сенсационный бомбардир

Группа C

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа C, 5.10.2023, 19:45

Арис Л2Рейнджерс1

«Арис» набрал первые три очка в групповом турнире, справившись с крепким «Рейнджерс». Шотландцы при этом лишились двух голов, но вряд ли они смогут предъявить претензии к судьям. Дессерс послал мяч в сетку из явного офсайда, а в другом эпизоде правила нарушил игрок атаки. Скорее «джерс» стоит разобраться со своей обороной, которая при счете 1:0 пропустила быструю контратаку с классической фланговой голевой передачей. Александр Кокорин в этот раз вышел на замену на 67-й минуте и мог забить во втором подряд еврокубковом матче. Он легко ушел от защитника в нескольких метрах от ворот, однако удар российского форварда сумел остановить голкипер.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа C, 5.10.2023, 19:45

Бетис2Спарта П1

«Бетис» не проигрывал дома на групповой стадии Лиги Европы (+7=5). И хотя тринадцатая по счету игра этой серии на «Бенито Вильямарин» началась с быстро пропущенного гола, бело-зеленые диктовали свои условия. В итоге равновесие восстановил 18-летний Диао, который становится одним из открытий испанского сезона. В трех матчах за главную команду «Бетиса» он нанес три удара и забил три мяча! Теперь он еще и автор самого молодого еврокубкового гола своего клуба (18 лет и 28 дней). А решающим оказался успех опытнейшего Иско, который забил не совсем типичным для себя гол ударом головой.

Группа CИВНПМО
1. Спарта Пр21014-43
2. Арис Л21014-43
3. Бетис21012-23
4. Рейнджерс21012-23

Миранчук на лавке, Лунев в воротах

Группа D

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа D, 5.10.2023, 19:45

Спортинг1Аталанта2

Алексей Миранчук так и не поднялся со скамейки запасных, а результат в Лиссабоне для «Аталанты» обеспечила молодежь. Скалвини (19 лет и 298 дней), расстрелявший ворота после передачи от линии поля, и со второй попытки поразивший цель Руджери (21 год и 86 дней) стали авторами двух самых молодых еврокубковых голов в истории бергамасков. Последний и вовсе впервые забил на профессиональном уровне. Правда, отстоять перевес в два мяча оказалось непросто. Получив на ровном месте пенальти в свои ворота, команда Джан Пьеро Гасперини по ходу финального штурма со стороны «Спортинга» сохранила победный счет благодаря каркасу ворот и своему голкиперу Муссо.

Группа DИВНПМО
1. Аталанта22004-16
2. Спортинг Л21013-33
3. Штурм21012-23
4. Ракув20020-30

Группа H

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа H, 5.10.2023, 22:00

Хеккен0Карабах1

Андрей Лунев снова занял место в воротах «Карабаха». С учетом всех турниров — это четвертый подряд матч российского голкипера, в которых он пропустил только один мяч. Случилось это в игре азербайджанского чемпионата против «Габалы», которая с 42-й минуты имела численное преимущество, но смогла ответить на два гола «Карабаха» только одним результативным ударом. В Лиге Европы у Лунева два «сухаря», а у его команды — две победы. Самое серьезное испытание ждет подопечных Гурбана Гурбанова на экваторе группового раунда, когда Лунев встретится со своей бывшей командой — находящимся в невероятной форме «Байером».

Группа HИВНПМО
1. Байер22006-16
2. Карабах22002-06
3. Мольде20021-30
4. Хекен20020-50

Семейное дерби

Группа E

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа E, 5.10.2023, 22:00

Ливерпуль2Юнион0

На «Энфилде» встретились братья Мак Аллистер — начавший игру на скамейке чемпион мира 24-летний Алексис и перебравшийся летом в Европу 25-летний защитник «Юниона» Кевин. Для полного комплекта не хватало только самого старшего — 27-летнего Фрэнсиса, который по-прежнему выступает на родине за «Росарио Сентраль». Но в любом случае это было событие для находившегося на трибуне основателя футбольной династии — Карлоса Мак Аллистера, в карьере которого были матчи за сборную Аргентины вместе с Диего Марадоной в межконтинентальных стыках перед ЧМ-1994.

Что до игры, то выиграл тот, кому и положено по статусу, а бельгийцы были наказаны за собственные ошибки. Ключевую допустил голкипер, отразивший перед собой дальний удар Александра-Арнолда и фактически подаривший первый гол за «Ливерпуль» Гравенберху. И что-то подобное уже в компенсированное время сделал полевой игрок, фактически выведший к воротам Диогу Жоту. Так что восьмая подряд домашняя победа красных в еврокубках получилась будничной.

Группа EИВНПМО
1. Ливерпуль22005-16
2. Тулуза21102-14
3. Юнион20111-31
4. ЛАСК20021-40

Лукаку не остановить

Группа G

Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа G, 5.10.2023, 22:00

Рома4Серветт Ж0
Футбол

Лига Европы 2023/2024
Группа G, 5.10.2023, 22:00

Славия Пр6Шериф0

«Шериф» пока проваливает групповой турнир. Лучшая команда Молдавии не имела ни одного шанса в Праге, пропустив по три гола в каждом тайме. Ну, а лучше всех себя в этой группе чувствует Жозе Моуринью. Это в серии А все сложно, а в еврокубках римляне выиграли оба матча. Хвалить по итогам разгрома «Серветта» будут многих. И оформившего голевой дубль Белотти, и отметившегося голом и передачей после выхода на замену Пеллегрини. Но, конечно, особняком стоит Лукаку. Дело в его удивительной серии во втором по статусу еврокубке. Ромелу, для которого более привычна Лига чемпионов, провел в этом турнире 13 матчей и забил в каждом из них. Всего — 17 мячей. Уже эти цифры впечатляют, но еще больше удивляет временной период с 2014 года. За это время Лукаку выступал в ЛЕ за «Эвертон», «Интер» и «Рому».

Группа GИВНПМО
1. Славия Пр22008-06
2. Рома22006-16
3. Серветт20020-60
4. Шериф20021-80

Лига конференций: Хайкин проиграл

Группа С

Футбол

Лига конференций 2023/2024
Группа C, 5.10.2023, 17:30

Астана1Виктория Пл2

Казалось, «Астана» сможет набрать первые очки. Первый тайм в целом получился равным, а Томасов даже забил, воспользовавшись ошибкой вратаря. К разочарованию хозяев, этому предшествовало попадание в офсайд, но в начале второго тайма капитан казахстанцев все сделал по правилам. В фирменном стиле сместился в центр, убрав мяч под рабочую левую ногу, а его удар поставил вратаря в тупик из-за рикошета от защитника «Виктории».

Вот только казахстанцы даже толком порадоваться не успели. Спустя три минуты один из лидеров чешской команды Хоры сравнял счет, а еще через три гости уже вырвались вперед. Для этого им хватило двух попаданий в створ ворот, тогда как «Астане» не помог финальный штурм. Его самым ярким моментом стал удар Эбонга, когда голкипер вытянул мяч из-под перекладины. «Виктория» первая со стопроцентным результатом. У казахстанцев очков пока нет, но, как подчеркнул Григорий Бабаян, команда была ослаблена: после игры с «Актобе» вирус вывел из строя 7−8 игроков.

Группа СИВНПМО
1. Виктория Пл22003-16
2. Балкани21012-13
3. Динамо З21015-33
4. Астана20022-70

Группа D

Футбол

Лига конференций 2023/2024
Группа D, 5.10.2023, 19:45

Буде-Глимт0Брюгге1

«Буде-Глимт» впервые проиграл на своем поле в Лиге конференций. До этого у норвежцев была серия из тринадцати успешных матчей с двенадцатью победами и одной ничьей. В первой осечке точно нельзя винить Никиту Хайкина — у российского голкипера не было ни одного шанса остановить удар в угол из центра штрафной. Ванакен словно исполнил пенальти без намека на сопротивление со стороны скандинавских защитников.

Группа DИВНПМО
1. Лугано21103-24
2. Брюгге21102-14
3. Бешикташ20113-41
4. Буде Глимт20110-11

Группа G

Футбол

Лига конференций 2023/2024
Группа G, 5.10.2023, 22:00

ПАОК2Айнтрахт Ф1

Магомед Оздоев, стабильно начиная с первых минут матчи греческого чемпионата, впервые попал в старт в текущей европейской кампании. И это была более чем достойная игра ПАОК. Один раз «Айнтрахту» повезло, когда гол Саматты отменили. Однако удача отвернулась от немцев при штрафном в исполнении Живковича. До подачи серба так никто и не дотянулся, однако мяч завернул в ворота. «Айнтрахт» отыгрался, забив через минуту после замены Оздоева, но в итоге «двуглавые орлы» одержали невероятно эмоциональную победу, которую в компенсированное время принес гол исправившегося за ошибку Кулиеракиса.

Группа GИВНПМО
1. ПАОК22005-36
2. Айнтрахт Ф21013-33
3. ХИК20113-41
4. Абердин20112-31

Статистика дня

7:1 — самый результативный счет в истории ЛЕ повторили «Норшеллан» и «Лудогорец». Ранее он фиксировался в матчах «Лион» — АЗ (2016/17) и «Фейеноорд» — «Шахтер» (2022/23).

1-й раз в своей истории «Бешикташ» проиграл дома в еврокубках, упустив преимущество в два мяча.
6 голевых передач в этом сезоне на счету лучшего ассистента английских клубов — полузащитника «Вест Хэма» Уорда-Проуса.

6 матчей без побед (=3−3) — худшая серия «Аякса» с 2000 года.

8 из девяти первых матчей сезона впервые с 1979 года выиграл «Байер».

10 разных футболистов забивали в этом сезоне за «Аталанту» и «Фиорентину».

17 матчей «Вест Хэма» без поражений — рекордная серия английских клубов в еврокубках. В каждой из этих игр лондонцы отмечались забитыми мячами.

104 победы в еврокубках одержал «Фенербахче», после чего «канарейки» впервые с 1959 года достигли положительного баланса в континентальных турнирах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь