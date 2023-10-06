Огненная ничья Гаттузо и Де Дзерби, победы Лунева, Оздоева и Кокорина, вирус против «Астаны»

«Марсель» не побеждает осенью

Группа B

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 5.10.2023, 19:45 Марсель 2 Брайтон 2

Еще недавно все восхищались «Брайтоном», а Роберто Де Дзерби молва была готова отправить в любой кризисный топ-клуб. Например, в разгромленный его командой «МЮ». Однако осенью у «чаек» начались проблемы. В четырех предыдущих матчах — три поражения. Полная наивность в день еврокубкового дебюта против АЕК (2:3), а в последнем туре АПЛ — унизительные 1:6 от «Астон Виллы». И в Марселе та игра словно продолжилась.

Домашняя премьера Дженнаро Гаттузо складывалась, как нельзя лучше. Сделав акцент на правый фланг, марсельцы забили два гола-близнеца за две минуты, причем в первой из этих атак на острие оказался центральный защитник Мбемба. А второму взятию ворот предшествовала грубая ошибка капитана гостей Данка. Что интересно, авторы голов отмечали свой успех у скамейки, попадая в объятия Гаттузо. Ну, а на лице Де Дзерби читалось непонимание того, как за 89 секунд «Брайтон» превратился в самую пропускающую английскую команду этого сезона (20 мячей).

Да и забить не удавалось, хотя Уэлбек загубил вернейший момент. Но наличие шансов — уже показатель правильной игры, и во втором тайме английская команда перевернула ход матча. Забил Гросс, едва не отличился Митома, чей удар вытянул Пау Лопес. А, в конце концов, равновесие восстановилось после пенальти. Для «чаек» эта волевая ничья может стать переломной, тогда как «Марсель» с конца августа с учетом всех турниров не выиграл ни разу в шести матчах (=4−2).

Группа B И В Н П М О 1. АЕК 2 1 1 0 4-3 4 2. Марсель 2 0 2 0 5-5 2 3. Аякс 2 0 2 0 4-4 2 4. Брайтон 2 0 1 1 4-5 1

Сенсационный бомбардир

Группа C

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа C, 5.10.2023, 19:45 Арис Л 2 Рейнджерс 1

«Арис» набрал первые три очка в групповом турнире, справившись с крепким «Рейнджерс». Шотландцы при этом лишились двух голов, но вряд ли они смогут предъявить претензии к судьям. Дессерс послал мяч в сетку из явного офсайда, а в другом эпизоде правила нарушил игрок атаки. Скорее «джерс» стоит разобраться со своей обороной, которая при счете 1:0 пропустила быструю контратаку с классической фланговой голевой передачей. Александр Кокорин в этот раз вышел на замену на 67-й минуте и мог забить во втором подряд еврокубковом матче. Он легко ушел от защитника в нескольких метрах от ворот, однако удар российского форварда сумел остановить голкипер.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа C, 5.10.2023, 19:45 Бетис 2 Спарта П 1

«Бетис» не проигрывал дома на групповой стадии Лиги Европы (+7=5). И хотя тринадцатая по счету игра этой серии на «Бенито Вильямарин» началась с быстро пропущенного гола, бело-зеленые диктовали свои условия. В итоге равновесие восстановил 18-летний Диао, который становится одним из открытий испанского сезона. В трех матчах за главную команду «Бетиса» он нанес три удара и забил три мяча! Теперь он еще и автор самого молодого еврокубкового гола своего клуба (18 лет и 28 дней). А решающим оказался успех опытнейшего Иско, который забил не совсем типичным для себя гол ударом головой.

Группа C И В Н П М О 1. Спарта Пр 2 1 0 1 4-4 3 2. Арис Л 2 1 0 1 4-4 3 3. Бетис 2 1 0 1 2-2 3 4. Рейнджерс 2 1 0 1 2-2 3

Миранчук на лавке, Лунев в воротах

Группа D

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа D, 5.10.2023, 19:45 Спортинг 1 Аталанта 2

Алексей Миранчук так и не поднялся со скамейки запасных, а результат в Лиссабоне для «Аталанты» обеспечила молодежь. Скалвини (19 лет и 298 дней), расстрелявший ворота после передачи от линии поля, и со второй попытки поразивший цель Руджери (21 год и 86 дней) стали авторами двух самых молодых еврокубковых голов в истории бергамасков. Последний и вовсе впервые забил на профессиональном уровне. Правда, отстоять перевес в два мяча оказалось непросто. Получив на ровном месте пенальти в свои ворота, команда Джан Пьеро Гасперини по ходу финального штурма со стороны «Спортинга» сохранила победный счет благодаря каркасу ворот и своему голкиперу Муссо.

Группа D И В Н П М О 1. Аталанта 2 2 0 0 4-1 6 2. Спортинг Л 2 1 0 1 3-3 3 3. Штурм 2 1 0 1 2-2 3 4. Ракув 2 0 0 2 0-3 0

Группа H

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа H, 5.10.2023, 22:00 Хеккен 0 Карабах 1

Андрей Лунев снова занял место в воротах «Карабаха». С учетом всех турниров — это четвертый подряд матч российского голкипера, в которых он пропустил только один мяч. Случилось это в игре азербайджанского чемпионата против «Габалы», которая с 42-й минуты имела численное преимущество, но смогла ответить на два гола «Карабаха» только одним результативным ударом. В Лиге Европы у Лунева два «сухаря», а у его команды — две победы. Самое серьезное испытание ждет подопечных Гурбана Гурбанова на экваторе группового раунда, когда Лунев встретится со своей бывшей командой — находящимся в невероятной форме «Байером».

Группа H И В Н П М О 1. Байер 2 2 0 0 6-1 6 2. Карабах 2 2 0 0 2-0 6 3. Мольде 2 0 0 2 1-3 0 4. Хекен 2 0 0 2 0-5 0

Семейное дерби

Группа E

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 5.10.2023, 22:00 Ливерпуль 2 Юнион 0

На «Энфилде» встретились братья Мак Аллистер — начавший игру на скамейке чемпион мира 24-летний Алексис и перебравшийся летом в Европу 25-летний защитник «Юниона» Кевин. Для полного комплекта не хватало только самого старшего — 27-летнего Фрэнсиса, который по-прежнему выступает на родине за «Росарио Сентраль». Но в любом случае это было событие для находившегося на трибуне основателя футбольной династии — Карлоса Мак Аллистера, в карьере которого были матчи за сборную Аргентины вместе с Диего Марадоной в межконтинентальных стыках перед ЧМ-1994.

Что до игры, то выиграл тот, кому и положено по статусу, а бельгийцы были наказаны за собственные ошибки. Ключевую допустил голкипер, отразивший перед собой дальний удар Александра-Арнолда и фактически подаривший первый гол за «Ливерпуль» Гравенберху. И что-то подобное уже в компенсированное время сделал полевой игрок, фактически выведший к воротам Диогу Жоту. Так что восьмая подряд домашняя победа красных в еврокубках получилась будничной.

Группа E И В Н П М О 1. Ливерпуль 2 2 0 0 5-1 6 2. Тулуза 2 1 1 0 2-1 4 3. Юнион 2 0 1 1 1-3 1 4. ЛАСК 2 0 0 2 1-4 0

Лукаку не остановить

Группа G

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа G, 5.10.2023, 22:00 Рома 4 Серветт Ж 0

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа G, 5.10.2023, 22:00 Славия Пр 6 Шериф 0

«Шериф» пока проваливает групповой турнир. Лучшая команда Молдавии не имела ни одного шанса в Праге, пропустив по три гола в каждом тайме. Ну, а лучше всех себя в этой группе чувствует Жозе Моуринью. Это в серии А все сложно, а в еврокубках римляне выиграли оба матча. Хвалить по итогам разгрома «Серветта» будут многих. И оформившего голевой дубль Белотти, и отметившегося голом и передачей после выхода на замену Пеллегрини. Но, конечно, особняком стоит Лукаку. Дело в его удивительной серии во втором по статусу еврокубке. Ромелу, для которого более привычна Лига чемпионов, провел в этом турнире 13 матчей и забил в каждом из них. Всего — 17 мячей. Уже эти цифры впечатляют, но еще больше удивляет временной период с 2014 года. За это время Лукаку выступал в ЛЕ за «Эвертон», «Интер» и «Рому».

Группа G И В Н П М О 1. Славия Пр 2 2 0 0 8-0 6 2. Рома 2 2 0 0 6-1 6 3. Серветт 2 0 0 2 0-6 0 4. Шериф 2 0 0 2 1-8 0

Лига конференций: Хайкин проиграл

Группа С

Футбол Лига конференций 2023/2024 Группа C, 5.10.2023, 17:30 Астана 1 Виктория Пл 2

Казалось, «Астана» сможет набрать первые очки. Первый тайм в целом получился равным, а Томасов даже забил, воспользовавшись ошибкой вратаря. К разочарованию хозяев, этому предшествовало попадание в офсайд, но в начале второго тайма капитан казахстанцев все сделал по правилам. В фирменном стиле сместился в центр, убрав мяч под рабочую левую ногу, а его удар поставил вратаря в тупик из-за рикошета от защитника «Виктории».

Вот только казахстанцы даже толком порадоваться не успели. Спустя три минуты один из лидеров чешской команды Хоры сравнял счет, а еще через три гости уже вырвались вперед. Для этого им хватило двух попаданий в створ ворот, тогда как «Астане» не помог финальный штурм. Его самым ярким моментом стал удар Эбонга, когда голкипер вытянул мяч из-под перекладины. «Виктория» первая со стопроцентным результатом. У казахстанцев очков пока нет, но, как подчеркнул Григорий Бабаян, команда была ослаблена: после игры с «Актобе» вирус вывел из строя 7−8 игроков.

Группа С И В Н П М О 1. Виктория Пл 2 2 0 0 3-1 6 2. Балкани 2 1 0 1 2-1 3 3. Динамо З 2 1 0 1 5-3 3 4. Астана 2 0 0 2 2-7 0

Группа D

Футбол Лига конференций 2023/2024 Группа D, 5.10.2023, 19:45 Буде-Глимт 0 Брюгге 1

«Буде-Глимт» впервые проиграл на своем поле в Лиге конференций. До этого у норвежцев была серия из тринадцати успешных матчей с двенадцатью победами и одной ничьей. В первой осечке точно нельзя винить Никиту Хайкина — у российского голкипера не было ни одного шанса остановить удар в угол из центра штрафной. Ванакен словно исполнил пенальти без намека на сопротивление со стороны скандинавских защитников.

Группа D И В Н П М О 1. Лугано 2 1 1 0 3-2 4 2. Брюгге 2 1 1 0 2-1 4 3. Бешикташ 2 0 1 1 3-4 1 4. Буде Глимт 2 0 1 1 0-1 1

Группа G

Футбол Лига конференций 2023/2024 Группа G, 5.10.2023, 22:00 ПАОК 2 Айнтрахт Ф 1

Магомед Оздоев, стабильно начиная с первых минут матчи греческого чемпионата, впервые попал в старт в текущей европейской кампании. И это была более чем достойная игра ПАОК. Один раз «Айнтрахту» повезло, когда гол Саматты отменили. Однако удача отвернулась от немцев при штрафном в исполнении Живковича. До подачи серба так никто и не дотянулся, однако мяч завернул в ворота. «Айнтрахт» отыгрался, забив через минуту после замены Оздоева, но в итоге «двуглавые орлы» одержали невероятно эмоциональную победу, которую в компенсированное время принес гол исправившегося за ошибку Кулиеракиса.

Группа G И В Н П М О 1. ПАОК 2 2 0 0 5-3 6 2. Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3 3. ХИК 2 0 1 1 3-4 1 4. Абердин 2 0 1 1 2-3 1

Статистика дня

7:1 — самый результативный счет в истории ЛЕ повторили «Норшеллан» и «Лудогорец». Ранее он фиксировался в матчах «Лион» — АЗ (2016/17) и «Фейеноорд» — «Шахтер» (2022/23).

1-й раз в своей истории «Бешикташ» проиграл дома в еврокубках, упустив преимущество в два мяча.

6 голевых передач в этом сезоне на счету лучшего ассистента английских клубов — полузащитника «Вест Хэма» Уорда-Проуса.

6 матчей без побед (=3−3) — худшая серия «Аякса» с 2000 года.

8 из девяти первых матчей сезона впервые с 1979 года выиграл «Байер».

10 разных футболистов забивали в этом сезоне за «Аталанту» и «Фиорентину».

17 матчей «Вест Хэма» без поражений — рекордная серия английских клубов в еврокубках. В каждой из этих игр лондонцы отмечались забитыми мячами.