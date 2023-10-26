ПСЖ разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

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Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло-Муани (53) и Ли Кан Ин (89).

До этого команды четырежды встречались в Лиге чемпионов: по два раза в полуфинале сезона-1994/95 и во втором групповом этапе сезона-2000/01. «Милан» ранее ни разу не проигрывал парижской команде (две победы, две ничьих).

В следующем туре команды встретятся вновь, но сыграют в Милане. В другом матче квартета F английский «Ньюкасл» на своем поле со счетом 0:1 проиграл германской «Боруссии» из Дортмунда. ПСЖ занимает первое место в группе F, парижане набрали шесть очков в трех матчах. Второй идет «Боруссия» (четыре очка), третьим — «Ньюкасл» (четыре), замыкает таблицу группы «Милан» (два).