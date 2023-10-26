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26 октября, источник: ТАСС

ПСЖ разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 25 октября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 обыграл итальянский «Милан» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

ПСЖ
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Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (32-я минута), Рандаль Коло-Муани (53) и Ли Кан Ин (89).

До этого команды четырежды встречались в Лиге чемпионов: по два раза в полуфинале сезона-1994/95 и во втором групповом этапе сезона-2000/01. «Милан» ранее ни разу не проигрывал парижской команде (две победы, две ничьих).

В следующем туре команды встретятся вновь, но сыграют в Милане. В другом матче квартета F английский «Ньюкасл» на своем поле со счетом 0:1 проиграл германской «Боруссии» из Дортмунда. ПСЖ занимает первое место в группе F, парижане набрали шесть очков в трех матчах. Второй идет «Боруссия» (четыре очка), третьим — «Ньюкасл» (четыре), замыкает таблицу группы «Милан» (два).

В других матчах игрового дня испанская «Барселона» дома обыграла украинский «Шахтер» (2:1), португальский «Порту» на выезде переиграл бельгийский «Антверпен» (4:1), нидерландский «Фейенорд» на своем поле оказался сильнее итальянского «Лацио» (3:1), шотландский «Селтик» и испанский «Атлетико» сыграли вничью в Глазго (2:2), германский «Лейпциг» дома одолел сербскую «Црвену Звезду» (3:1), действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» в гостях победил швейцарский клуб «Янг Бойз» (3:1).

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Милан
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