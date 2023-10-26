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26 октября, источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла первый матч в Лиге конференций

«Астана» набрала первые очки на групповом этапе Лиги конференций. Случилось это в матче с косовским «Балкани», сообщают Vesti.kz.

Балкани
АстанаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча команд прошла в Приштине и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились астанчане усилиями Камо Оганесяна на 7-й минуте. Но недолго радовались казахстанские футболисты, поскольку через минуту Эдвин Куч огорчил Йосипа Чондрича.

А на 23-й минуте подопечные Григория Бабаяна во второй раз за игру вышли вперед — Абзал Бейсебеков после розыгрыша углового вколотил мяч в ворота Энеа Количи.

После перерыва «Астана» играла по счету, что не помешало хозяевам поля провести несколько острых атак. Благо, они своими шансами не воспользовались.

В конце матча Бабаян попытался освежить игру заменами, но, например, Марин Томасов не попал в игру, хотя имел неплохую возможность снять все вопросы в этом матче. Несмотря на это, астанчане дотерпели до финального свистка и заработали первые очки на групповой стадии турнира.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют «Астана» — «Балкани», «Виктория» (Пльзень) — «Динамо» (Загреб).

Балкани
1:2
Первый тайм: 1:2
Астана
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