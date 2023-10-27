В РФС сообщили, что продолжают получать деньги от УЕФА

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжает получать от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) денежные средства по программе «Хет-трик». Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В этом году УЕФА принял новый регламент выплат по программе «Хет-трик», который будет действовать с 2024 по 2028 год.

«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся, — сказал Митрофанов. — Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка €15 млн, соответственно €5 млн каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год».

Программа «Хет-трик» была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям — членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях. По программе на период с 2020 по 2024 год каждая ассоциация получала € 900 тыс.