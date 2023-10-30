Церемония вручения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» пройдет в Париже

ТАСС, 30 октября. Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» состоится в понедельник. Мероприятие пройдет в Париже в театре «Шатле» и начнется в 21:00 мск.

Полный список претендентов выглядит следующим образом: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все — «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все — «Реал»), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все — «Бавария»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба — «Барселона»), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба — «Арсенал»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба — ПСЖ), Лионель Месси («Интер Майами»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Яссин Буну («Севилья»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Главным фаворитом на победу является Месси. 15 октября издание Bolasport сообщило, что аргентинскому нападающему уже рассказали о его победе в номинации. Главный редактор France Football Винсент Гарсия не стал опровергать это сообщение, но отметил, что не всегда стоит верить слухам. Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету семь наград. В последний раз он признавался лучшим игроком мира по версии французского издания в 2021 году. С августа 2023 года аргентинец выступает за американский «Интер Майами». В прошлом сезоне он играл за «Пари Сен-Жермен», с которым стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отсутствует в списке номинантов впервые с 2004 года. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Главный редактор France Football объяснил это тем, что португалец не блистал на чемпионате мира, а также играет в не самой известной лиге. По слова Гарсии, отсутствие Роналду не было предметом обсуждения в комитете. Но он также отметил, что португалец остается великим игроком. Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

В прошлом году обладателем награды стал французский нападающий Карим Бензема. В июне он перешел из «Реала», за который выступал с 2009 года, в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

О других номинациях

Среди женщин в число номинантов вошли Айтана Бонмати, Патриция Гихарро, Мари Леон, Асисат Ошоала, Сальма Паральюэло, Фридолина Рольфё (все — «Барселона»), Линда Кайседо, Ольга Кармона, Хейли Расо (все — «Реал»), Сэм Керр, Милли Брайт, Гуро Рейтен (все — «Челси»), Лена Обердорф, Ева Пайор, Александра Попп (все — «Вольфсбург»), Аманда Илестедт, Кэти Маккейб (обе — «Арсенал»), Юи Хасэгава, Джилл Рорд (обе — «Манчестер Сити»), Рэйчел Дэйли, Дафна ван Домселаар (обе — «Астон Вилла»), Диани Кадидиату, Венди Ренар (обе — «Лион»), Мэри Эрпс («Манчестер Юнайтед»), Дебинья («Канзас Сити»), Хината Миядзава («Сендай»), Альба Редондо («Леванте»), София Смит («Портлэнд Торнс») и Джорджия Стануэй («Бавария»). В прошлом году награду получила испанская футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс.

На призу лучшему молодому игроку не старше 21 года претендуют Алехандро Бальде, Гави, Педри (все — «Барселона»), Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга (оба — «Реал»), Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Антонио Силва («Бенфика»), Хави Симонс («Лейпциг») и Элье Ваи («Ланс»). В прошлом году обладателем премии стал Гави.

Номинантами на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина стали Онана, Буну, Мартинес, Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Тибо Куртуа («Реал»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»), Арон Рэмсдейл («Арсенал»). В прошлом году лучшим был признан Куртуа.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.