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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?

Сезон в казахстанском футболе подходит к концу, и самое время начать постепенное погружение в еврокубковые дела ведущих клубов страны в сезоне-2024/25. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об участниках следующего розыгрыша европейских соревнований из Казахстана и нововведениях, которые сильно поменяют общую картину любимых турниров.

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Источник: AFP 2023

Текущий евросезон в самом разгаре, причем позади только половина группового этапа. Лучшие клубы европейского континента продолжают бороться на международной арене, а от Казахстана в Лиге конференций выступает «Астана».

Но это не мешает нам уже сейчас начать разговор о еврокубках следующего сезона, ведь у нас есть новоиспеченные чемпионы — «Ордабасы», а также «Астана» и «Актобе», финишировавшие в тройке призеров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Тем более в следующем году нас ожидает немало перемен.

Теперь никаких групповых этапов. Какие реформы нас ждут уже в 2024-м?

Начнем с того, что теперь в финальном розыгрыше всех трех евротурниров будут представлены по 36 клубов, в то время как ранее было по 32 команды. К примеру, в Лигу чемпионов добавится еще одна команда из Франции, еще один чемпион одной из лиг, а также по одной команде из двух лучших европейских ассоциаций по итогам сезона-2023/24. Таким образом не исключено, что из Англии или Испании в осенней части будет сразу пять представителей.

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В Лиге Европы появятся два дополнительных места для команд из квалификации, а еще путевку в финальный турнир заполучит клуб, выигравший национальный кубок в седьмой ассоциации по рейтингу. К текущему моменту седьмой является португальская лига.

В Лиге конференций добавят две команды, которые вылетят туда из плей-офф квалификации Лиги Европы, а также добавят еще два места в своем отборочном цикле. Опять-таки, больше шансов для клубов, участвующих в квалификационных баталиях.

Теперь у команд не будет никаких групповых этапов — только общая таблица лиги. Но как это? Неужели клубы будут играть с каждым соперником, затратив несколько десятков туров? Конечно же, нет. Ведь это невозможно физически. Клубы в ЛЧ и ЛЕ будут разделены по рейтингу УЕФА на четыре корзины по девять команд. Теперь формат будет основан на швейцарской системе.

Каждая команда сыграет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде). Участники сыграют по два матча с клубами из каждой корзины. Причем не будет даже ответных игр, как не будет и календаря, по которому сразу известно, с кем состоится следующий матч. Швейцарская система подразумевает собой то, что сильные команды (с большим количеством набранных очков) будут играть с такими же сильными соперниками.

Получается, каждый клуб проведет четыре матча дома против команд из четырех разных корзин. А также сыграет в четырех выездных играх с клубами из четырех разных корзин. И все очки будут занесены в одну общую лигу. На первый взгляд все запутанно, но как только этот формат будет запущен, то вскоре все станет куда более ясным.

Если раньше осенью клубы играли в ЛЧ и ЛЕ по шесть матчей в группе, то теперь проведут по восемь игр в рамках лиги. Правда длительность этого отрезка увеличится. Теперь команды закончат первую стадию турнира не в декабре, а аж в конце января. А уже с середины февраля начнутся встречи в рамках плей-офф.

Выходит, что если раньше болельщики могли остаться без матчей ЛЧ на два месяца, то теперь будут скучать куда меньше. Самый длинный перерыв займет не больше 42 дней (с 11 декабря — шестой тур ЛЧ и до 21 января — седьмой тур).

Восемь лучших клубов в лигах ЛЧ и ЛЕ сразу квалифицируются в ⅛ финала своих турниров. А те команды, которые заняли 9−24 места, сыграют в дополнительных плей-офф противостояниях, чтобы определить, кто из них займет место в ⅛ финала.

В Лиге конференций все немного по-другому. 36 команд будут разбиты на шесть корзин по шесть команд. Первая часть турнира будет состоять из общей лиги, как в ЛЧ и ЛЕ. Но команды должны будут провести шесть туров, а не восемь. Каждый клуб сыграет три раза дома и столько же раз в гостях. Причем каждый раз в соперниках будет оппонент из разных корзин. Уже 19 декабря первая стадия турнира ЛК подойдет к концу, а возобновится она только в середине февраля. Дальше все будет идти по аналогичному с ЛЧ и ЛЕ формату.

Возвращение казахстанцев в Лигу Европы. Что это значит?

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Впервые с сезона-2020/21 казахстанскому клубу удастся напрямую попасть в квалификацию Лиги Европы. В последние годы это было невозможно, потому что по рейтингу команды попадали разве что в Лигу конференций, а чемпион сразу играл в ЛЧ.

Теперь же победитель Кубка Казахстана официально квалифицируется в первый квалификационный раунд ЛЕ. И в таком случае «подушка безопасности» (он же — шанс на вылет) сохранится не только у чемпионов, но и у участников ЛЕ.

Получается, что чемпионы Казахстана смогут вылететь из двух турниров и все равно продолжить выступления в ЛК. А вот команда, получившая право сражаться в отборе ЛЕ, при неудачном раскладе сможет заработать второй шанс уже в ЛК. Можно сказать, что казахстанским клубам теперь будет чуть полегче.

Пока обладатель Кубка Казахстана-2023 неизвестен. В финале, который состоится 4 ноября, сыграют «Ордабасы» и «Тобол». А что будет, если «Ордабасы», уже завоевавший чемпионство, выиграет и Кубок? Читаем ниже.

Кто займет последнее еврокубковое место от Казахстана?

Пока ситуация такова: «Ордабасы» сыграет в первом квалификационном раунде ЛЧ (это гарантированно), «Астана» — во втором раунде ЛК, «Актобе» — в первом раунде ЛК. Но ситуация еще может поменяться в зависимости от результата финала Кубка Казахстана.

Если «Тобол» одержит победу, то гарантирует себе еврокубки несмотря на то, что в КПЛ-2023 они финишировали на непривычно низком восьмом месте. Причем костанайцы попадут сразу в квалификацию Лиги Европы, имея в этом плане больше статуса, чем «Астана» и «Актобе» в ЛК.

Но если «Ордабасы» оформит чемпионский дубль, завоевав и Кубок, то ситуация кардинально изменится. Четвертое еврокубковое место займет «Кайрат» — клуб, финишировавший четвертым в КПЛ. В таком случае уже «Астана» попадет в ЛЕ, а «Актобе» возьмет свой старт не с первого, а со второго раунда квалификации ЛК. Что касается «Кайрата», то алматинцы начнут путь с первого раунда ЛК.

По этой причине можно сказать, что сразу трем клубам — «Астане», «Актобе» и «Кайрату» — выгодна победа «Ордабасы» в финале Кубка Казахстана. Что касается вероятного триумфа «Тобола», то этому будут рады разве что в самом Костанае.

Конечно, еврокубковые места у «Астаны» и «Актобе» уже никто не отберет. Но если Кубок достанется «Ордабасы», то «Астана» сыграет во втором по значимости евротурнире, имея в запасе дополнительную возможность в ЛК, а «Актобе» автоматически преодолеет барьер первого раунда, начав квалификацию ЛК сразу со второго круга.

«Кайрат» же вовсе сможет сыграть в еврокубках-2024/25, только если «Ордабасы» одолеет «Тобол» в финале Кубка Казахстана. Поэтому 4 ноября на «Астана Арене» будет решаться многое, и это никак нельзя назвать битвой за «никому ненужный турнир».

9—10 июля «Ордабасы» впервые в клубной истории сыграет в матче ЛЧ. 11 июля еврокубковый сезон начнется для клуба из ЛЕ и команды, которая начинает путь с первого квалификационного раунда ЛК. Последним в еврокубках нового сезона, 25 июля, стартанет клуб, который получит право выступить во втором отборочном раунде ЛК («Астана» — если Кубок достанется «Тоболу»; «Актобе» — если Кубок достанется «Ордабасы»).

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