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Футбол. Лига конференций. Все результаты
20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» одержал 19 побед в 19 стартовых матчах сезона-2023/2024, они лучшие в Европе

Стамбульский «Фенербахче» выиграл все 19 официальных матчей, в которых принял участие в сезоне-2023/2024.

ФенербахчеЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

11 из этих побед — сухие. В текущем сезоне ни одна другая команда из топ-10 лиг Европы не побеждала во всех матчах во всех турнирах.

В этих встречах турецкий клуб 58 раз поразил ворота соперников и пропустил 10 мячей. «Фенербахче» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции по футболу, набрав 30 очков после 10 проведённых матчей. Ближайшим преследователем этого коллектива является стамбульский «Галатасарай», имеющий в своём активе 28 очков.

Также стамбульцы находятся на первом месте в квартете группы Н Лиги конференций. Подопечные Исмаила Картала заработали девять очков в трёх играх.

Прошлый сезон турецкой Суперлиги «Фенербахче» завершил на второй строчке турнирной таблицы. Этот клуб сумел набрать 80 очков по итогам 36 туров.

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