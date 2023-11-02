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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси и Роналду награбили «Золотых мячей»? Многие победы взбесили фанатов

В понедельник капитан сборной Аргентины Лионель Месси в рекордный, восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», обогнав норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе.

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Источник: AFP 2023

Под стоячие овации парижского театра Шатле 36-летний форвард получил за сенсационный успех «альбиселесте» на чемпионате мира в Катаре последний ЗМ в карьере и зацементировал статус величайшего футболиста современности. Кубок Америки и золото ЧМ-2022 выбили Криштиану Роналду из главного противостояния спорта № 1 — Лео теперь на вершине, 38-летний португалец остался позади.

Впрочем, если бы не соревнование с Роналду, возможно, Месси не стал бы такой глыбой — сам аргентинец не раз это признавал.

«Это было невероятное соперничество двух спортсменов. Мы вдохновляли и делали друг друга лучше, он так же, как и я, хочет побеждать всегда и везде. Думаю, что это был великий период в истории футбола. Мы оставались на вершине в течение 10−15 лет, это невероятно трудно, наше соперничество останется прекрасным воспоминанием для всех тех, кто следил за нами». (L'Equipe).

Лионель Месси
аргентинский футболист

Подтверждает мощь многолетней рубки Лео с Криштиану статистика. С 2008 года 13 из 15 «Золотых мячей» (уточним: самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе) обязательно доставался либо Лео, либо его вечному оппоненту.

  • Месси / 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023
  • Роналду / 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Гегемония прерывалась дважды: в 2018 году награду взял хорват Лука Модрич, зажегший на чемпионате мира в России, а в 2022-м — неотразимый француз Карим Бензема. Также отметим, что в 2020 году церемонию не проводили из-за пандемии коронавируса.

Однако, по справедливости, трофеев ЗМ в коллекциях аргентинца и португальца должно быть меньше. Ниже мы вспомнили годы, когда выбор жюри вызвал много вопросов как у экспертов, так и фанатов.

2010

Абсолютный беспредел. Как мог Лео затмить чемпионов мира в составе сборной Испании Хави и Андреса Иньесту, а также победителя Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером», вице-чемпиона мира в составе сборной Нидерландов Уэсли Снейдера?

Пожалуй, полученный в 2010 году «Золотой мяч» так и останется самым спорным успехом в карьере аргентинского гения.

Источник: AP 2023

2012

Месси снова перешел дорогу испанским одноклубникам по «Барселоне»! Окей, побить рекорд Герда Мюллера по количеству голов (91) за один календарный год — это круто. Вот только Хави и Иньеста выжгли футбольные поля Польши и Украины, победив на чемпионате Европы, втором Евро подряд.

Победа на международном уровне снова оказалась второстепенной, ее ликвидировал индивидуальный успех.

2013

Француз Франк Рибери выиграл все с «Баварией», однако ни победа в ЛЧ, ни итоговый «требл» голосовавших не впечатлили. «Золотой мяч» во второй раз достался Роналду, и это до сих пор гложет безутешного Рибери.

Что еще должен был сделать футболист со шрамом, чтобы затмить португальскую звезду? Непонятно.

Источник: AP 2023

2014

Спустя год заслуг у КриРо прибавилось: его «Реал» наконец-то оформил десиму (долгожданную десятую победу в ЛЧ), а сам португалец с 17 мячами стал лучшим бомбардиром турнира. Вот только на ЧМ-2014 Роналду провалился… В Бразилии феерил немецкий голкипер Мануэль Нойер, который своим перформансом на мировом первенстве попросту переписал основы вратарского искусства, открыв миру роль вратаря-либеро. Идеалом стал страж ворот, который безупречно играет ногами и выполняет функции последнего защитника за пределами собственной штрафной.

Нойер заслужил «Золотой мяч» как никто другой. Но чемпиону мира, как и партнеру по «Баварии» Рибери, испортил вечеринку Криштиану. А легендарный Лев Яшин так и остался единственным голкипером в истории, бравшим почетную награду.

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2021

Проведи журнал France Football церемонию в 2020 году, у Роберта Левандовского не было бы соперников. Но вмешался COVID-19, и поляк остался без «Золотого мяча».

В 2021-м он планку не опускал: к победе в Лиге чемпионов добавился побитый рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон в Бундеслиге (в розыгрыше-2020/21 Лёва наколотил 41 гол за 29 матчей) и шикарный старт сезона-2021/22. Однако, к несчастью для нападающего и его поклонников, на авансцену вышел Лео. Провальное окончание романа с «Барсой» и неубедительный старт в «Пари Сен-Жермен» быстро забылись… Ведь Месси прервал проклятие и после четырех проигранных финалов выиграл Кубок Америки.

В общем, медийный бум от аргентинской сказки на «Маракане» попросту перекрыл двухлетние заслуги Роберта.

Источник: AP 2023

* * *

Как мы видим, счет в противостоянии мог быть не 8−5, а 5−3. Но сказывается отсутствие критериев, по которым определяется новый обладатель «Золотого мяча». Аргументы мы привели выше: ты можешь выиграть ЧМ или покорить за сезон все возможные турниры — хайп вокруг персоны в раз обесценит твои доводы. Ведь голосуют журналисты (раньше к СМИ присоединялись капитаны и тренеры сборных из топ-100 рейтинга ФИФА), а значит, в ход идут и личная симпатия, и неприязнь…

Порой доходит до абсурда. Чего стоит история, когда один из представителей малоизвестной страны признался, что никого, кроме Месси и Роналду, он толком и знает? Или скандал с журналистом из Коморских островов, которого не существует, как и его издания?

Так или иначе, аргентинец и португалец покинули Европу — выступление в США и Саудовской Аравии оставляет стареющих звезд вне будущей гонки за футбольный «Оскар». А значит, нас ждет новое соперничество Мбаппе VS Холанд. Парням придется сильно постараться, чтобы затмить великих предшественников.

«Для меня результаты, которых я достиг, являются огромной гордостью. Я благодарен всем, кто мне помогал идти к этим рекордам. Наше соперничество с Месси прошло, это было хорошее противостояние, зрителям понравилось. Мы оба очень хороши и изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своим путем, я — своим». (Record).

Криштиану Роналду
португальский футболист

Автор: Иван Орехов

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