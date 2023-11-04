Официально: стали известны все участники еврокубков 2024/25 от Казахстана

Источник: ФК "Ордабасы"

Сегодня, 4 ноября, на «Астана Арене» был разыгран финал Кубка Казахстана между шымкентским «Ордабасы» и костанайским «Тоболом». Встреча завершилась победой вторых со счетом 1:0.

Новоиспеченные чемпионы страны из «Ордабасы» уже гарантировали себе дебют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Благодаря победе в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) южане сыграют в первом квалификационном раунде престижнейшего турнира европейского континента. И сегодняшний кубковый финал уже никак на это не влиял.

Путевку в первый отборочный раунд второго по значимости евротурнира — Лиги Европы — заработал обладатель национального кубка «Тобол». Костанайцы финишировали в КПЛ лишь восьмыми, но данный успех помог команде сохранить еврокубковое место, да еще и попасть сразу в Лигу Европы.

В Лиге конференций примут участие еще два отечественных клуба. Серебряные призеры КПЛ-2023 из «Астаны» возьмут свой старт со второго квалификационного раунда, а бронзовые призеры из «Актобе» — с первого.