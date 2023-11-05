Гол россиянина помог финскому клубу ВПС выйти в Лигу конференций

Встреча в финской Ваасе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 44-й минуте забил российский полузащитник Евгений Башкиров. Ворота «Хонки» защищал арендованный у «Ростова» голкипер Максим Рудаков.

По сумме двух матчей ВПС одержал победу со счетом 2:0 и вышел в Лигу конференций.

Башкиров стал игроком ВПС в марте, до этого он не играл с апреля 2022 года после того, как покинул польский «Заглембе». В России полузащитник играл за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», томскую «Томь» и вторую команду петербургского «Зенита», воспитанником которого является.