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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол россиянина помог финскому клубу ВПС выйти в Лигу конференций

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты ВПС обыграли «Хонку» в ответном матче финала плей-офф за выход в Лигу конференций.

ВПС
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в финской Ваасе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 44-й минуте забил российский полузащитник Евгений Башкиров. Ворота «Хонки» защищал арендованный у «Ростова» голкипер Максим Рудаков.

По сумме двух матчей ВПС одержал победу со счетом 2:0 и вышел в Лигу конференций.

Башкиров стал игроком ВПС в марте, до этого он не играл с апреля 2022 года после того, как покинул польский «Заглембе». В России полузащитник играл за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», томскую «Томь» и вторую команду петербургского «Зенита», воспитанником которого является.

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