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22:52 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Шахтеру» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Украинский «Шахтер» со счетом 1:0 обыграл испанскую «Барселону» в домашнем матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге, где «Шахтер» проводит домашние игры еврокубков.

Барселона
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Источник: AFP 2023

Мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан.

«Барселона» и «Шахтер» выступают в группе H вместе с португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном», матч между этими командами пройдет позже во вторник. «Барселона» лидирует в группе с 9 очками, далее идут «Порту», «Шахтер» (обе команды — 6 очков), последнее место занимает «Антверпен» (0).

В следующем туре «Барселона» примет «Порту», «Шахтер» проведет домашнюю игру с «Антверпеном». Встречи состоятся 28 ноября.

В параллельном матче германская «Боруссия» из Дортмунда на своем поле обыграла английский «Ньюкасл» со счетом 2:0. Команды играют в группе F вместе с французским ПСЖ и итальянским «Миланом». В турнирной таблице на первое место вышла «Боруссия» (7 очков), далее идут ПСЖ (6), «Ньюкасл» (4) и «Милан» (2).

Шахтер
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
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