«Барселона» проиграла «Шахтеру» в матче футбольной Лиги чемпионов

Мяч на 40-й минуте забил Даниил Сикан.
«Барселона» и «Шахтер» выступают в группе H вместе с португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном», матч между этими командами пройдет позже во вторник. «Барселона» лидирует в группе с 9 очками, далее идут «Порту», «Шахтер» (обе команды — 6 очков), последнее место занимает «Антверпен» (0).
В следующем туре «Барселона» примет «Порту», «Шахтер» проведет домашнюю игру с «Антверпеном». Встречи состоятся 28 ноября.
В параллельном матче германская «Боруссия» из Дортмунда на своем поле обыграла английский «Ньюкасл» со счетом 2:0. Команды играют в группе F вместе с французским ПСЖ и итальянским «Миланом». В турнирной таблице на первое место вышла «Боруссия» (7 очков), далее идут ПСЖ (6), «Ньюкасл» (4) и «Милан» (2).