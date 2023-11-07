«Барселона» проиграла «Шахтеру» в матче футбольной Лиги чемпионов

«Барселона» и «Шахтер» выступают в группе H вместе с португальским «Порту» и бельгийским «Антверпеном», матч между этими командами пройдет позже во вторник. «Барселона» лидирует в группе с 9 очками, далее идут «Порту», «Шахтер» (обе команды — 6 очков), последнее место занимает «Антверпен» (0).