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Селтик
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7.11
Лацио
Фейеноорд
10
7.11
Милан
ПСЖ
21
7.11
Манчестер Сити
Янг Бойз
30
7.11
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
12
7.11
Порту
Антверпен
20
7.11
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
20
7.11
Шахтер
Барселона
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:58 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 8 ноября. Английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 разгромил швейцарский клуб «Янг Бойз» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере.

Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Янг Бойз
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (23-я, 51-я минуты) и Фил Фоден (45+1). На 53-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок швейцарской команды Сандро Лаупер.

В другом матче группы G германский «Лейпциг» на выезде обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1. «Манчестер Сити» и «Лейпциг» обеспечили себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Английская команда набрала 12 очков, германская — 9. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» имеют в активе по 1 очку.

В пятом туре «Манчестер Сити» примет «Лейпциг», «Янг Бойз» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой».

Испанский «Атлетико» в матче группы E со счетом 6:0 разгромил шотландский «Селтик», итальянский «Лацио» обыграл нидерландский «Фейенорд» (1:0). В турнирной таблице первое место занимает «Атлетико» (8 очков), далее идут «Лацио» (7), «Фейенорд» (6) и «Селтик» (1). В группе F германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 2:0 обыграла английский «Ньюкасл», итальянский «Милан» одержал волевую победу над французским ПСЖ (2:1). «Боруссия» возглавляет таблицу (7 очков), далее располагаются ПСЖ (6), «Милан» (5) и «Ньюкасл» (4).

В группе H украинский «Шахтер» со счетом 1:0 обыграл испанскую «Барселону», португальский «Порту» был сильнее бельгийского «Антверпена» (2:0). На первом месте в турнирной таблице располагается «Барселона» (9 очков), далее идут «Порту» (9), «Шахтер» (6) и «Антверпен» (0).

Црвена Звезда
1:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
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