«Манчестер Сити» и «Лейпциг» стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (23-я, 51-я минуты) и Фил Фоден (45+1). На 53-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок швейцарской команды Сандро Лаупер.

В другом матче группы G германский «Лейпциг» на выезде обыграл сербскую «Црвену Звезду» со счетом 2:1. «Манчестер Сити» и «Лейпциг» обеспечили себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Английская команда набрала 12 очков, германская — 9. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» имеют в активе по 1 очку.

В пятом туре «Манчестер Сити» примет «Лейпциг», «Янг Бойз» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой».

Испанский «Атлетико» в матче группы E со счетом 6:0 разгромил шотландский «Селтик», итальянский «Лацио» обыграл нидерландский «Фейенорд» (1:0). В турнирной таблице первое место занимает «Атлетико» (8 очков), далее идут «Лацио» (7), «Фейенорд» (6) и «Селтик» (1). В группе F германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 2:0 обыграла английский «Ньюкасл», итальянский «Милан» одержал волевую победу над французским ПСЖ (2:1). «Боруссия» возглавляет таблицу (7 очков), далее располагаются ПСЖ (6), «Милан» (5) и «Ньюкасл» (4).