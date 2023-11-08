Шедевры «Атлетико» с «Миланом» и старейший гол в истории турнира. Главные сюжеты дня в ЛЧ

Лига чемпионов просто не может надоесть! Казалось, что среди матчей 7 ноября не так много интересных вывесок, но в итоге этот день подарил кучу крутейших сюжетов. Рассказываем о главном.

Сумасшедший гол в главном матче дня

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 7.11.2023, 23:00 Милан 2 ПСЖ 1

Речь, конечно, о встрече «Милана» и «ПСЖ». В Париже команда Стефано Пиоли без шансов влетела, поэтому на своём поле нужно было любой ценой брать три очка, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф.

И «Милан» не просто победил, но и сделал это крайне эффектно, с камбэком. Главный хайлайт — гол Рафаэла Леау ударом через себя, который позволил итальянцам сравнять счёт.

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Особенно приятна эта победа для болельщиков «Милана» потому, что такие красивые голы (Оливье Жиру тоже круто отличился) залетели в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Миланские фанаты устроили своему бывшему футболисту «тёплый» приём, устроив акцию с купюрами. С момента ухода Джиджо из «Милана» прошло несколько лет, а кипера до сих пор недолюбливают и считают жадным на деньги.

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Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 7.11.2023, 20:45 Боруссия Д 2 Ньюкасл Юнайтед 0

В другом матче в группе F тоже состоялась фанатская акция. И тоже всё было завязано на деньгах, только на этот раз объектом обвинений стал УЕФА, который не угодил болельщикам дортмундской «Боруссии» реформой Лиги чемпионов. Поводом порадоваться для них стала победа над «Ньюкаслом».

Теперь в «группе смерти» всё запутано до неприличия. Шансы на выход в плей-офф есть у всех команд, и теперь даже невозможно с уверенностью сказать, у кого их больше.

Жуткая травма футболиста «Фейеноорда» и 200-й гол Иммобиле

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа E, 7.11.2023, 23:00 Лацио 1 Фейеноорд 0

Матч «Лацио» и «Фейеноорда» центральным никак не назовёшь, но и там хватало ярких моментов. Правда, один из них был далеко не самым позитивным. Защитник роттердамской команды Барт Ниувкоп получил серьёзный удар в голову и напугал весь стадион. К счастью, поле он покидал в сознании, хоть и не самостоятельно, а на носилках.

Но был и позитив. Единственный гол в матче в добавленное к первому тайму время забил Чиро Иммобиле. Для 33-летнего нападающего этот мяч стал юбилейным — 200-м! Настоящая легенда клуба.

Пепе установил крутой рекорд в Лиге чемпионов

«Порту» ломится в плей-офф, и за это спасибо в том числе Пепе.

Защитник, которому на момент встречи было 40 лет и 254 дня, сделал счёт 2:0 в игре с «Антверпеном» и стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. Легендарно!

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«Сити» и «Лейпциг» дружно вышли из группы

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа G, 7.11.2023, 23:00 Манчестер Сити 3 Янг Бойз 0

Найдена самая скучная группа! «Манчестер Сити» не заметил «Янг Бойз» на своём поле — 3:0. Эрлинг Холанд отметил будничный дубль, а гости, которые и без того были явными аутсайдерами, играли в меньшинстве с 53-й минуты. Хотя такой счёт — это ещё не так плохо.

«РБ Лейпциг» в параллельном матче не без труда, но справился с «Црвеной Звездой». 2:1, нервная концовка и итоговые три очка.

Так немецкая команда набрала девять очков и шагнула в плей-офф вместе с «Сити», у которого 12 очков. Несчастные аутсайдеры за это время набрали всего по одному очку. Зато какая будет борьба за выход в Лигу Европы!

Вау-гол Гризманна. Это надо видеть

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа E, 7.11.2023, 23:00 Атлетико 6 Селтик 0

Не знаете, чем заняться? Повосхищайтесь Антуаном Гризманном! Он, такое ощущение, принял челлендж Леау и тоже забил «ножницами», только куда эффектнее. Поражает, с какой скоростью француз сориентировался, как сложился и как точно пробил с лёта.

А так, «Атлетико» поглумился над несчастным «Селтиком». Гости из Глазго пропустили уже на шестой минуте (тоже от Гризманна), остались в меньшинстве на 23-й, и дальше начался разнос. Счёт 6:0 — с отрывом самый крупный в этот вечер.

«Барса» отложила выход в плей-офф

Было бы эффектнее оформить всё в 4-м туре, но всё испортил «Шахтёр». Сенсационный реванш со счётом 1:0! Теперь у «Шахтёра» даже есть шансы на плей-офф, ведь отставание от «Барсы» и «Порту» составляет всего три очка. В оставшихся турах будет жара.