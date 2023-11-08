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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Севилья»: стартовые составы команда на матч 4-го тура ЛЧ

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и испанская «Севилья».

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Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии.

Стартовые составы:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Хаверц, Сака, Троссард, Мартинелли.

«Севилья»: Дмитрович, Баде, Гудель, Санчес, Салас, Педроса, Соу, Жордан, Фернандо, Эн-Несири, Ламела.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

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