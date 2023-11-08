«Арсенал» — «Севилья»: стартовые составы команда на матч 4-го тура ЛЧ

Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.