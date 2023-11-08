«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 8 ноября. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 победил португальскую «Бенфику» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Микель Мерино (6-я минута), Микель Оярсабаль (11) и Андер Барренечеа (21). У проигравших гол забил Рафаэл Силва (49). На 29-й минуте полузащитник испанской команды Брайс Мендес не смог реализовать пенальти.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте. Он провел вторую игру в Лиге чемпионов, ранее игрок принял участие во встрече третьего тура групповой стадии с «Бенфикой» (1:0). Захарян перешел в испанский клуб в августе 2023 года из московского «Динамо», всего на его счету теперь девять матчей в составе команды из Сан-Себастьяна. В активе россиянина пока нет результативных действий.

«Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D с 10 очками. «Бенфика» занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка.