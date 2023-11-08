Захаряну дают играть в Лиге чемпионов! «Сосьедад» расправился с «Бенфикой» за 20 минут
Баски одной ногой в плей-офф.
Баски одной ногой в плей-офф.
«Реал Сосьедад» максимально приблизился к плей-офф Лиги чемпионов. Баски победили «Бенфику» и теперь имеют 10 очков после четырёх туров группового этапа. А у португальцев до сих пор нет ни одного очка — вот это сюрприз!
Арсен Захарян как обычно в Лиге чемпионов остался в запасе и со скамейки наблюдал за тем, как «Реал Сосьедад» раскатывает «Бенфику». Баски играли так, словно им противостоял не четвертьфиналист прошлой ЛЧ, а аутсайдер РПЛ. Главный тренер лиссабонских «орлов» Роджер Шмидт решил сыграть в Сан-Себастьяне понадёжнее, перейдя на тактическую схему с тремя центральными защитниками (3−4−2−1), но больному стало только хуже. К слову, в основу «Бенфики» вернулся после мышечного поверждения Ди Мария, а выпал из состава из-за травмы мениска Давид Нерес — тот самый бразилец, которого «Зенит» пытался подписать на замену Малкому.
«Реал Сосьедад» мало того что переигрывал «Бенфику», так ещё и забивал фактически после каждого удара в створ. Украинский голкипер лиссабонских «орлов» Трубин был занят только одним делом: раз за разом доставал мяч из сетки. В эпизоде с первым голом Кубо тонким пасом отрезал сразу троих, а потом неудачная попытка Муньоса пробить превратилась в голевую передачу на Мерино.
Во втором случае «Бенфика» «привезла» гол в свои ворота после собственного аута. Луиш, попав под фирменный прессинг команды Иманола Альгуасиля, отдал плохой пас назад на Отаменди, а чемпион мира поразил своей медлительностью. Он двигался к мячу как будто с гирями на ногах, и даже не самый скоростной Оярсабаль опередил его — реализовал выход один на один.
После этого в первые полтайма «Реал Сосьедад» забил ещё два гола, которые были отменены из-за игры рукой и офсайда. А новый эпизод борьбы Отаменди с Оярсабалем завершился фолом аргентинца. Как же здорово в этом эпизоде подработал себе мяч на ход пяткой основной конкурент Захаряна — Барренечеа! Однако Мендес, исполняя 11-метровый, попал в штангу. Впрочем, это случилось уже при счёте 3:0 в пользу хозяев. Чуть ранее тот же Барренеча, разобравшись в штрафной «Бенфики» с Невешем, положил мяч в дальний верхний угол. Сказочный футбол показывают сейчас партнёры Захаряна — болельщики провожали их на перерыв овациями.
А вот после перерыва игроки «Реала Сосьедад» то ли концентрацию потеряли, то ли просто решили сэкономить силы перед следующим туром Примеры, но так или иначе «Бенфика» захватила преимущество и забила быстрый гол. Защитники басков расположились слишком узко, а антигерой первой половины Отаменди не зря сбегал к чужим воротам — получил мяч и вырезал голевую передачу на Рафу Силву. Тут же зажгли фанаты лиссабонских «орлов», использовав привезённые в Сан-Себастьян файеры. Игроки «Бенфики» по просьбе судьи Тейлора призвали своих горячих поклонников не буянить. Существовал риск остановки матча.
Пропустив неожиданный гол, «Реал Сосьедад» быстро отодвинул игру от своих ворот и снова контролировал ход встречи. А судья Тейлор за 20 минут до конца всё же остановил матч из-за болельщиков. Но — по другой причине. Судя по всему, кому-то на трибунах стало нехорошо и потребовалась помощь врачей.
А на 77-й минуте произошло самое долгожданное для нас событие — на замену у басков вышел Захарян. Российский полузащитник поменял Барренечеа и расположился на левом фланге.
Основной задачей Захаряна было помочь команде в оборонительных действиях и контроле мяча. Арсен встречал своих оппонентов в прессинге либо опускался к собственным воротам. Играл в подыгрыше и даже подал пару угловых с правого фланга, которые, впрочем, не завершились голевыми моментами. В этот вечер российский полузащитник совершил восемь касаний мяча и отдал четыре точные передачи из пяти. Ему не хватило времени, чтобы по-настоящему проявить себя в матче Лиги чемпионов.
«Реал Сосьедад» в итоге в полтора раза превзошёл «Бенфику» по ударам — 17:11 (в створ — 7:4, из штрафной — 15:6) и одержал красивую победу.