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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанат с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и английским «Манчестер Юнайтед» был прерван из-за болельщика, который выбежал на поле с флагом Палестины.

Манчестер Юнайтед
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Встреча группы А проходит в Копенгагене в среду. Фанат выбежал на поле с флагом Палестины, после чего встреча была прервана на несколько минут.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200−250 пленных.

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