«Бавария» и «Реал» вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 9 ноября. Испанский «Реал» со счетом 3:0 разгромил португальскую «Брагу» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Забитыми мячами отметились Браим Диас (27-я минута), Винисиус (58) и Родриго (61). На 6-й минуте футболист «Браги» Альваро Джало не реализовал пенальти.

В другом матче группы C итальянский «Наполи» и германский «Унион» сыграли вничью (1:1). «Реал» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Второе место в группе занимает «Наполи» (7 очков), далее идут «Брага» (3) и «Унион» (1).

В группе A место в плей-офф обеспечила себе германская «Бавария». В матче четвертого тура группового этапа команда из Мюнхена одержала победу над турецким «Галатасараем» со счетом 2:1 и набрала 12 очков, гарантировав себе первое место.

В другом матче квартета датский «Копенгаген» со счетом 4:3 обыграл английский «Манчестер Юнайтед». При счете 2:0 в пользу манкунианцев на 42-й минуте красную карточку получил игрок английской команды Маркус Рэшфорд, хозяева до перерыва смогли сравнять счет. На 69-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти снова вывел «Манчестер Юнайтед» вперед, после чего «Копенгаген» забил два мяча на 83-й и 87-й минутах.

«Копенгаген» благодаря победе поднялся на второе место в группе A (4 очка), далее идут «Галатасарай» (4) и «Манчестер Юнайтед» (3).