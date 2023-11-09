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8.11
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
43
8.11
Арсенал
Севилья
20
8.11
ПСВ
Ланс
10
8.11
Реал
Брага
30
8.11
Зальцбург
Интер
01
8.11
Наполи
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01:13 (мск), источник: RT на русском

«Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Реал Сосьедад
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Источник: Reuters

Испанская команда обыграла «Бенфику» в матче групповой стадии. Матч четвёртого тура группы D завершился со счётом 3:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» досрочно обеспечил себе место в ⅛ финала турнира.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Реал Сосьедад
3:1
Первый тайм: 3:0
Бенфика
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