«Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Реал Сосьедад
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«Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Испанская команда обыграла «Бенфику» в матче групповой стадии. Матч четвёртого тура группы D завершился со счётом 3:1.
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» досрочно обеспечил себе место в ⅛ финала турнира.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.