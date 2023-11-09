Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.11
Бавария
Галатасарай
21
Футбол. Еврокубки
8.11
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Еврокубки
8.11
Арсенал
Севилья
20
Футбол. Еврокубки
8.11
ПСВ
Ланс
10
Футбол. Еврокубки
8.11
Реал
Брага
30
Футбол. Еврокубки
8.11
Зальцбург
Интер
01
Футбол. Еврокубки
8.11
Наполи
Унион Б
11
Футбол. Еврокубки
8.11
Реал Сосьедад
Бенфика
31
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
8.11
Бавария
Галатасарай
21
8.11
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
43
8.11
Арсенал
Севилья
20
8.11
ПСВ
Ланс
10
8.11
Реал
Брага
30
8.11
Зальцбург
Интер
01
8.11
Наполи
Унион Б
11
8.11
Реал Сосьедад
Бенфика
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:19 (мск), источник: RT на русском

«Манчестер Юнайтед» уступил в меньшинстве «Копенгагену» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Копенгагена» в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Копенгаген
Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Игра четвёртого тура группы А на стадионе «Паркен» завершилась со счётом 4:3.

В составе английского клуба мячи забили Расмус Хойлунд (3-я, 28-я минуты), Бруну Фернандеш (69-я, пенальти). В датской команде отличились Мохамед Эльюнусси (45-я), Диогу Гонсалвеш (45-я, пенальти), Лукас Лерагер (83-я), Руни Барджи (87-я).

МЮ после удаления в конце первого тайма Маркуса Рашфорда (42-я) остался в меньшинстве.

В параллельном матче «Бавария» переиграла «Галатасарай» (2:1). Мюнхенский клуб набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Копенгаген» (четыре), на третьем — «Галатасарай» (четыре), на четвертом — МЮ (три).

Ранее сообщалось, что фанат с флагом Палестины выбежал на поле игры «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».

Копенгаген
4:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Это будет самоубийством»: эксперты — о возможных переговорах по...
В России призвали разрешить тратить средства маткапитала на фермерское...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь