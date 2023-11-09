«Манчестер Юнайтед» уступил в меньшинстве «Копенгагену» в Лиге чемпионов

В параллельном матче «Бавария» переиграла «Галатасарай» (2:1). Мюнхенский клуб набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Копенгаген» (четыре), на третьем — «Галатасарай» (четыре), на четвертом — МЮ (три).