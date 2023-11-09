Определились шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

Из группы А место в ⅛ финала уже обеспечила себе немецкая «Бавария», набрав 12 очков за четыре матча. В группе С аналогичные показатели у мадридского «Реала» (12). Из группы D дальше уже точно пройдут испанский «Реал Сосьедад» (10) и итальянский «Интер». В группе G два первых места застолбили английский «Манчестер Сити» (12) и немецкий «Ред Булл Лейпциг».