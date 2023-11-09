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Галатасарай
21
8.11
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
43
8.11
Арсенал
Севилья
20
8.11
ПСВ
Ланс
10
8.11
Реал
Брага
30
8.11
Зальцбург
Интер
01
8.11
Наполи
Унион Б
11
8.11
Реал Сосьедад
Бенфика
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Реал
Реал Сосьедад
Интер
Бавария
Манчестер Сити
РБ ЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

По его итогам определились шесть участников плей-офф.

Из группы А место в ⅛ финала уже обеспечила себе немецкая «Бавария», набрав 12 очков за четыре матча. В группе С аналогичные показатели у мадридского «Реала» (12). Из группы D дальше уже точно пройдут испанский «Реал Сосьедад» (10) и итальянский «Интер». В группе G два первых места застолбили английский «Манчестер Сити» (12) и немецкий «Ред Булл Лейпциг».

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдёт 28 и 29 ноября, заключительный тур — 12 и 13 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» со счётом 1:0.

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