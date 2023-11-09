Винисиус и Родриго покорили достижение Роберто Карлоса в «Реале»

Напомним, Винисиус и Родриго забили голы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0). Таким образом, эти голы стали 17-ми для Винисиуса и Родриго в Лиге чемпионов. Они обошли по этому показателю Роберто Карлоса.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.