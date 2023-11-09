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8.11
ПСВ
Ланс
10
8.11
Реал
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30
8.11
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
04:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Винисиус и Родриго покорили достижение Роберто Карлоса в «Реале»

Нападающие «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго стали лучшими бразильскими футболистами клуба по голам в Лиге чемпионов, сообщает CBS Sports Golazo в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: Reuters

Напомним, Винисиус и Родриго забили голы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой» (3:0). Таким образом, эти голы стали 17-ми для Винисиуса и Родриго в Лиге чемпионов. Они обошли по этому показателю Роберто Карлоса.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.

Родриго, в свою очередь, выступает за мадридский клуб с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. На его счету три гола и две результативные передачи в 16 играх.

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