Свиная голова, виселица и фейковые купюры: фанаты «предателей» не прощают

Голкипера «Пари Сен-Жермен», который является воспитанником итальянского клуба, на домашней арене «россонери» забросали фальшивыми денежными купюрами c его фотографией. Агрессивный настрой болельщиков, также «украсивших» трибуны оскорбительными баннерами, помог «Милану»: явно ослабевшие после ухода Лионеля Месси и Неймара парижане уступили на выезде со счетом 1:2.

Уточним, что во вторник Доннарумма впервые приехал на «Сан-Сиро» с «ПСЖ». До этого 24-летний голкипер, покинувший Милан в 2021 году, возвращался на родной стадион с национальной командой. Тогда вратарю тоже пришлось несладко: преемника Джанлуиджи Буффона в полуфинале Лиги наций против испанцев освистывали при каждом касании мяча.

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Понять болельщиков «Милана» можно. У мальчишки, ставшего первым номером команды в 16 лет, было все, чтобы стать легендой. Однако получился «предатель»: голкипер под строгим покровительством ныне покойного агента Мины Райолы отказался продлевать контракт с клубом. Вместе со сборной Италии ДжиДжи зажег на чемпионате Европы и в статусе победителя Евро-2020 отправился навстречу новому приключению. Будучи свободным агентом, вратарь дал согласие на переход в сорящий деньгами «ПСЖ», что было расценено болельщиками «россонери» как удар в спину. «Милан» не получил за Доннарумму ни копейки!

Даже спустя два года неприязнь к талантливому голкиперу, ставшему в 2016-м самым молодым за 105 лет приглашенным в «Скуадра Адзурру» футболистом, не утихает. Сколько бы он ни объяснялся в СМИ.

Я провел в «Милане» восемь лет. Это был мой дом, вместе мы пережили много прекрасных моментов. Я по-прежнему люблю «Милан» и с огромным уважением отношусь к работающим там людям и болельщикам. Но в жизни необходимо принимать решения, у нас разные амбиции. Я навсегда останусь фанатом «Милана». Эти восемь лет не забыты, но для роста мне были нужны перемены, чтобы я становился лучше и сильнее. Клянусь: когда уходил из «Милана», не контактировал с другими командами, но был уверен, что в случае достойного выступления на Евро кто-нибудь на меня выйдет. Джанлуиджи Доннарумма в интервью SportMediaset

Испытание для великих

Один из лучших вратарей современности Мануэль Нойер, как и итальянский коллега, 12 лет назад столкнулся с «теплым» приемом на домашней арене бывшего клуба. Новоиспеченный голкипер мюнхенской «Баварии» пожаловал в гости к «Шальке-04», и ультрас гельзенкирхенской команды сделали все, чтобы футболист навсегда запомнил тот день.

Оглушительный свист, баннеры со «скорбью о покойнике Нойере» и ставшей классикой надписью «Иуда», бесконечный поток оскорблений — от любви до ненависти один шаг, пословица не врет.

Однако вряд ли психологические атаки на двух крутых киперов сравнятся с тем, что пережил в 2002 году португалец Луиш Фигу. Полузащитник перешел из «Барселоны» в «Реал», и его первое же «Эль-Класико» на арене «Камп Ноу» чуть не закончился погромом. Каталонцы закидали поле разными предметами, сожгли футболки Фигу на трибунах и от души полили «перебежчика» словесной грязью.

Фанаты «Барселоны» сжигают фотографию Луиша Фигу

Кульминацией же жесткого противостояния стал бросок на газон свиной головы.

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«Магия» чисел

Кстати, о Доннарумме. На купюрах с лицом вратаря «Милана» красуется число 71. Оно выбрано неслучайно: в итальянской «Книге снов» приводится 90 номеров и каждый из них имеет характеристику. Номер 71 отражает человека без ценностей (также используется формулировка «человек-дерьмо»).

Именно эта цифра была на плакатах фанатов «Наполи», когда в Неаполь вместе с «Ювентусом» приехал экс-форвард клуба Гонсало Игуаин. Также «Иудаина» в течение матча освистывали из специально заготовленных свистков… Летом 2016 года аргентинец перешел в стан доминирующих чемпионов Италии за сумасшедшие 90 миллионов евро, чем вывел из себя некогда боготворивший его город. Интернет быстро облетели фотографии, как футболки Игуаина используются в уборке туалетов и озаряют ярким пламенем улицы Неаполя.

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Чужие среди своих

Доставалось не только футболистам, но и тренерам. Около месяца назад фанаты норвежского «Лиллестрема» на матче национального чемпионата Норвегии против «Волеренги» вывесили оскорбительный баннер, адресованный бывшему тренеру Гейру Бакке, как раз сменившему их клуб на команду соперника.

Перформанс получился жутким. Болельщики изобразили экс-наставника в образе повешенной крысы с мешком денег в руке и надписью «Иуда» на лбу (куда же без этого?).

Источник: Соцсети

А вот основного голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа в феврале 2019 года закидали игрушечными крысами. После трех сезонов в «Атлетико» он поиграл в лондонском «Челси», а затем вернулся в Испанию… Вот только не к «матрасникам», а к их злейшим соперникам, «королевскому клубу». С которым год назад Тибо впервые в карьере стал победителем ЛЧ.

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Знаком жесткий прием футболистов на территории «бывших» и российскому футболу. Освистывали Артема Дзюбу и Марио Фернандеса, Романа Широкова и Юрия Жиркова. Но был и уникальный случай.

Фанаты «Зенита» освистали Владимира Быстрова в первом матче после возвращения в стан сине-бело-голубых. А вернулся воспитанник петербуржцев из «Спартака», который как раз гостил в тот день на «Петровском». Как итог, на игрока сборной России обрушились и свои, и чужие. Вираж был забит баннерами, адресованными «новичку», среди которых выделялись «Свиньям тут не место!» и «Вернуть Быстрова — плюнуть в душу».

Несмотря на нелюбовь Виража (фанатский сектор «Зенита» — прим.ред.), футболист отыграл в городе на Неве до 2014 года, став с родной командой двукратным чемпионом России, а также обладателем национальных Кубка и Суперкубка.