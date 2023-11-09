«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» в Лиге Европы — гол англичан на 90+8-й минуте отменили из-за игры рукой

У французского клуба забивали Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри. Мерсисайдцы отыграли один мяч благодаря автоголу Кристиана Кассереса. В концовке встречи Диогу Жота забил второй мяч гостей. Игрок «Ливерпуля» Джаррел Кванса сравнял счет на 90+8-й минуте, но гол был отменен из-за игры рукой.