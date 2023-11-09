Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фрайбург
Бачка-Топола
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вест Хэм
Олимпиакос П
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЕК
Марсель
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бетис
Арис Л
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс
Спарта П
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Штурм
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спортинг
Ракув
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хеккен
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слован Бр
Лилль
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л
Клаксвик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брейдаблик
Гент
21
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Заря Лг
Маккаби
03
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Лугано
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астон Вилла
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лудогорец
Фенербахче
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Брайтон
02
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
20:45
Тулуза
Ливерпуль
32
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Панатинаикос
31
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Серветт Ж
Шериф
21
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Рома
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Динамо З
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Бешикташ
Буде-Глимт
12
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Зриньски
20
Футбол. Еврокубки
20:45
Чукарички
Фиорентина
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Генк
11
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Абердин
22
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
18:30
Астана
Балкани
00
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
20:45
Аякс
Брайтон
02
20:45
ЛАСК
Юнион
30
20:45
Тулуза
Ливерпуль
32
20:45
Ренн
Панатинаикос
31
20:45
Маккаби Хайфа
Вильярреал
12
20:45
Серветт Ж
Шериф
21
20:45
Славия Пр
Рома
20
20:45
Карабах
Байер
01
Футбол. Лига Европы. Все результаты
22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» проиграл «Тулузе» в Лиге Европы — гол англичан на 90+8-й минуте отменили из-за игры рукой

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Тулузе» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:3.

Тулуза
ЛиверпульЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У французского клуба забивали Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри. Мерсисайдцы отыграли один мяч благодаря автоголу Кристиана Кассереса. В концовке встречи Диогу Жота забил второй мяч гостей. Игрок «Ливерпуля» Джаррел Кванса сравнял счет на 90+8-й минуте, но гол был отменен из-за игры рукой.

ЛАСК дома победил «Юнион» — 3:0. У хозяев голы забивали Саша Хорват, Максим Таловеров и Роберт Цуль.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе Е. «Тулуза» с 7 очками на втором месте. «Юнион» (4 очка) и ЛАСК (3) идут на 3-м и 4-м месте.

Тулуза
3:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана
Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь