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01:21 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ариса» Кокорин забил второй гол в Лиге Европы

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин забил гол в ворота испанского «Бетиса» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Испании.

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Источник: ФК "Арис" Лимасол"

Кокорин вышел на замену на 76-й минуте и отличился спустя 8 минут. Встреча завершилась победой «Бетиса» со счетом 4:1. В составе испанской команды забитыми мячами отметились Борха Иглесиас (34-я минута), Айтор Рубиаль Гарсия (64), Марк Рока (79) и Абдессамад Эззалзули (90+4).

Российский нападающий «Ариса» забил второй мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы. В матче первого тура с чешской «Спартой» (2:3) он реализовал пенальти.

В другом матче группы C шотландский клуб «Рейнджерс» со счетом 2:1 обыграл «Спарту». После четырех туров первое место в турнирной таблице занимает «Бетис» (9 очков), далее идут «Рейнджерс» (7), «Спарта» (4) и «Арис» (3). В следующем туре «Арис» и «Рейнджерс» проведут матч в Шотландии, «Бетис» в гостях сыграет со «Спартой». Встречи пройдут 30 ноября.

По итогам группового этапа лучшие команды групп выйдут в ⅛ финала. Клубы, занявшие вторые места, сыграют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов. Третьи команды выступят в плей-офф Лиги конференций.

В матче группы D итальянская «Аталанта» со счетом 1:0 обыграла австрийский «Штурм». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте. В другой встрече португальский «Спортинг» был сильнее польского «Ракува» (2:1). «Аталанта» лидирует в турнирной таблице квартета (10 очков), далее идут «Спортинг» (7), «Штурм» (4) и «Ракув» (1).

Хайкин и Оздоев сыграли в Лиге конференций

Норвежский клуб «Будё-Глимт» в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций во второй раз подряд обыграл турецкий «Бешикташ» (2:1). Ворота команды из Норвегии защищал российский вратарь Никита Хайкин. В другой встрече группы D бельгийский «Брюгге» переиграл швейцарский «Лугано» (2:0). «Брюгге» занимает первое место в турнирной таблице (10 очков), далее идут «Будё-Глимт» (7), «Лугано» (4) и «Бешикташ» (1).

В группе G греческий ПАОК сыграл вничью с шотландским «Абердином» (2:2). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 65-й минуте. В другом матче германский «Айнтрахт» обыграл финский ХИК (1:0). ПАОК лидирует в турнирной таблице (10 очков), далее располагаются «Айнтрахт» (9), «Абердин» (2) и ХИК (1).

Победители групп выйдут в ⅛ финала Лиги конференций. Команды, занявшие вторые места, сыграют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала с третьими клубами групп Лиги Европы.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Бетис
4:1
Первый тайм: 1:0
Арис Л
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