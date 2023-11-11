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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Флорентино Перес: Новый формат проведения Лиги чемпионов абсурден и бессмыслен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал УЕФА за решение изменить формат проведения Лиги чемпионов со следующего сезона.

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"Менеджеры УЕФА смотрят в другую сторону. Они реформируют Лигу чемпионов, но этот футбольный проект является странным, абсурдным и бессмысленным. Без домашних и выездных матчей, с большим количеством встреч. Абсурд. Это не подходящее решение. Права на 125 матчей нынешней Лиги чемпионов были проданы в Испанию за € 360 млн, к 2024 году права на 189 матчей будут проданы за € 320 млн. Это на 64 матча больше и на € 40 млн меньше.

Такая модель соревнований ещё больше оттолкнёт болельщиков от этого вида спорта. Новая модель, которую готовит УЕФА, является не той, которую требуют болельщики по всему миру. Она представляет собой модель, которая лучше всего соответствует системе управления УЕФА, то есть системе, характерной для других эпох. Требования болельщиков и игроков, а также потребности клубов не принимаются во внимание", — приводит слова Переса AS.

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