Флорентино Перес: Новый формат проведения Лиги чемпионов абсурден и бессмыслен

"Менеджеры УЕФА смотрят в другую сторону. Они реформируют Лигу чемпионов, но этот футбольный проект является странным, абсурдным и бессмысленным. Без домашних и выездных матчей, с большим количеством встреч. Абсурд. Это не подходящее решение. Права на 125 матчей нынешней Лиги чемпионов были проданы в Испанию за € 360 млн, к 2024 году права на 189 матчей будут проданы за € 320 млн. Это на 64 матча больше и на € 40 млн меньше.