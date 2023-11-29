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28.11
Янг Бойз
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Боруссия» вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 29 ноября. Испанская «Барселона» со счетом 2:1 обыграла португальский «Порту» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Барселона
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ПСЖ
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Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Жоау Канселу (32-я минута) и Жоау Феликс (57). У «Порту» отличился Пепе (30).

В другом матче группы H украинский «Шахтер» со счетом 1:0 обыграл бельгийский «Антверпен». В турнирной таблице лидирует «Барселона», которая с 12 очками гарантировала себе место в ⅛ финала. Далее идут «Порту» (9 очков), «Шахтер» (9) и «Антверпен» (0). В заключительном туре 13 декабря «Барселона» на выезде сыграет с «Антверпеном», «Порту» примет «Шахтер».

В матчах группы F германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 3:1 обыграла итальянский «Милан», французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» (1:1). В турнирной таблице первое место занимает «Боруссия», которая досрочно вышла в плей-офф (10 очков). Далее идут ПСЖ (7), «Ньюкасл» (5) и «Милан» (5). В заключительном туре «Боруссия» примет ПСЖ, «Ньюкасл» дома сыграет с «Миланом».

Из группе E в плей-офф Лиги чемпионов вышли испанский «Атлетико» и итальянский «Лацио». В пятом туре «Атлетико» обыграл нидерландский «Фейенорд» (3:1), «Лацио» был сильнее шотландского «Селтика» (2:0). «Атлетико» занимает первое место (11 очков), далее идут «Лацио» (10), «Фейенорд» (6) и «Селтик» (1).

В группе G английский «Манчестер Сити» со сетом 3:2 обыграл германский «Лейпциг» и гарантировал себе первое место. Обе команды еще после четвертого тура обеспечили выход в плей-офф. Третье место себе гарантировал швейцарский клуб «Янг Бойз», победивший сербскую «Црвену Звезду» (2:0). Из других групп в ⅛ финала досрочно вышли германская «Бавария», испанские «Реал» и «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер».

Барселона
2:1
Первый тайм: 1:1
Порту
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